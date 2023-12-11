Hayvancılık Destekleri İçin Başvurular Başladı

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular bugün itibariyle başladı. Başvurular 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular bugün itibariyle başladı. Başvurular 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Konu ile ilgili Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023 yılı düve alımı hibe destekleme başvuruları başladı. 2023 yılı "Düve Alımı Hibe Destekleme" başvuruları 11 Aralık 2023 tarihinde başlayarak 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurmak isteyen yetiştiricilerimizin İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine şahsen müracaat etmeleri önemle duyurulur." - ERZİNCAN