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Hayvancılık Destekleri İçin Başvurular Başladı

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Hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular bugün itibariyle başladı. Başvurular 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular bugün itibariyle başladı. Başvurular 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Konu ile ilgili Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023 yılı düve alımı hibe destekleme başvuruları başladı. 2023 yılı "Düve Alımı Hibe Destekleme" başvuruları 11 Aralık 2023 tarihinde başlayarak 7 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurmak isteyen yetiştiricilerimizin İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine şahsen müracaat etmeleri önemle duyurulur." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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