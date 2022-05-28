Hayvancılık desteklemeleri ödemeleri başladı - Haberler

Erzincan'da hayvancılık destek ödemeleri çerçevesinde 11 milyon 489 bin 955 lira ödenecek.

Erzincan'da anaç koyun- keçi desteklemesinde 1.343 küçükbaş işletmesine 9.095.820 TL, sürü yöneticisi desteği dahilinde 344 üreticiye 2.064.000 TL ve besilik erkek sığır desteğinde 130 üreticiye 330.135 TL destek ödemesi yapılacak.

Ödemeler 27 Mayıs 2022 saat 18.00 den itibaren TC numarasının son rakamı 0 ve 2 olan, 3 haziran 2022 saat 18.00 dan sonra TC numarasının son rakamı 4,6 ve 8 olan üreticilerin hesaplarına aktarılacak. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi