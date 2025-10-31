Haberler

Hayvancılığa 36,6 Milyar Lira Destek

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılında hayvancılıkta verim ve kalite artışı hedefiyle 36 milyar 616 milyon lira destek verecek. 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesi yıl sonuna kadar 158,6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek yıl yetiştiricilere sağlayacağı 36 milyar 616 milyon liralık destekle hayvancılıkta verim ve kalite artışı hedefliyor.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesinin yıl sonuna kadar 158,6 milyar lirayı görmesi bekleniyor. Destekleme bütçesi 2026 yılında, bu yıla kıyasla yüzde 24,2 artarak 167,6 milyar liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, hayvancılıkta verimlilik ve kalitenin artırılması da amaçlanıyor. Hayvancılığa sağlanan desteğin bu yıl toplam 27 milyar 950 milyon liraya ulaşması, gelecek yıl ise yüzde 31 artışla 36 milyar 616 milyon lira olması planlandı.

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında planlı üretime uygun şekilde uygulanacak yeni modele geçiş 26 Temmuz 2024'te gerçekleşmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile hayvancılıkta verimin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve planlı üretim kapsamında belirlenen havzalar bazında üretimin artırılması hedeflenmişti.

Resmi Gazete'nin 14 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk kararda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, hayvancılık destekleme programlarında birim destek tutarları artırılırken üretici örgütü üyeliği ve kesinti oranlarına ilişkin hükümler güncellendi, yerli ırklara yönelik destekler artırıldı ve başvuruyla ödeme süreçlerine yönelik teknik düzenlemeler gerçekleştirildi.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele

Şap hastalığının yeni serotipi SAT-1 ile mücadele kapsamında Şap Enstitüsü tarafından 17,2 milyon doz aşı üretilerek, hastalığın tespit edildiği illerde aşılama faaliyeti yürütüldü.

Hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla daha etkin mücadele amacıyla aşı üretiminde miktar ve kalitenin artırılabilmesi için özel sektörle işbirliği içinde aşı geliştirme merkezinin kurulması çalışmalarına devam ediliyor.

Veteriner tıbbi ürünlerin tüm kalite kontrol testleri ve analizleriyle, hayvanlarda yapılması gereken farmakolojik, toksikolojik ve güvenlik çalışmalarının yürütüleceği veteriner tıbbi ürünler konusunda uzmanlaşmış, bağımsız ve uluslararası akreditasyona sahip bir kurumun kurulması planlanıyor.

Bu kapsamda, Veteriner Ürünleri Kontrol Merkezinin Kurulması Projesi ile söz konusu kurumun altyapısının inşasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Veteriner aşılarının tamamının yurt içinde üretiminin sağlanabilmesi amacıyla aşı suş bankası ve AR-GE altyapısına sahip bir aşı üretim merkezi kurulacak.

Zirai dondan etkilenen üreticilere destekleme ödemesi

Bu yılın şubat, mart ve nisan döneminde gerçekleşen zirai dondan etkilenen 65 ilde 16 ürün için destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin kararla, tarımsal destekleme bütçesinden çiftçilere 23,6 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan ve zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere de toplam 23 milyar lira hasar tazminatı ödenecek. Söz konusu ödemelerin kasım ortası itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
500
