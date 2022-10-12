Hayvan pazarında uygun fiyat yoğunluğu Ekonomi Haberleri Eskişehir'de kurulan canlı hayvan pazarında fiyatların düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı. Eskişehir'de kurulan canlı hayvan pazarında fiyatların düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı. Her hafta düzenli olarak kurulan hayvan pazarında esnaf fiyatları düşürdü. Canlı hayvanda kilogram fiyatının 85 liraya kadar gerilemesiyle birlikte de pazarda hareketlilik oluştu. Uygun fiyata hayvan satın almak isteyen vatandaşların pazarda talep oluşturdu. Uygun fiyatlarla birlikte oluşan hareketlilik hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Eskişehir Ekonomi Haberler

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