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Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarı padok kiralama işlemlerine başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarı padok kiralama işlemlerine başladı. Satıcılar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi Kepsut Yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında hazırlıklarını sürdürüyor.

Kurbanlık hayvan alışverişinin daha iyi şartlarda gerçekleştirilebilmesi için hayvan pazarında yer alan padokların kiralama işlemleri başlatıldı. Satıcılar, kurban satış yerlerinin tahsisi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2022 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padok kiralama ücreti 450 lira olarak belirlendi. Hayvan pazarında padok kiralama işlemleri için 0554 9813797 iletişim hattından detaylı bilgi alınabiliyor. Padok yerleri için kura çekimi 4 Temmuz 2022 saat 13.30 da hayvan pazarında yapılacak. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Kurban Ekonomi Haberler

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