Hayırlı El Kozmetik hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı - Haberler

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Hayırlı El Kozmetik hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı

Hayırlı El Kozmetik hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı

Rekabet Kurulunca, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle birlikte sonlandırılmasına karar verildi.

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Rekabet Kurulunca, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle birlikte sonlandırılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Kurul kararıyla kabul edilmesiyle birlikte sonlandırılması kararlaştırıldı.

Kurula gönderilen uzlaşma metni kapsamında ihlalin varlığı ve kapsamı ile azami idari para cezası oranı ve tutarı, teşebbüs tarafından açıkça kabul edildi.

Teşebbüse, 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 385 bin 178,23 lira idari para cezası verildi. Ancak uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandığından, firmaya 288 bin 883,67 lira tutarında idari para cezası kesildi.

Rekabet mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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