Hayhay, doğalgaz faturası taksitlendirme ve erteleme hizmetini İzmir ve Eskişehir'de de sunacak

Yeni nesil ödeme platformu Hayhay, Ankara'da başlattığı doğalgaz faturası taksitlendirme ve erteleme hizmetini İzmir ve Eskişehir'de de kullanıma sunacağını duyurdu. Kullanıcılar, kredi kartı veya Hayhay hesaplarını kullanarak faturalarını taksitlendirebilecek veya erteleyebilecek.

Yeni nesil ödeme platformu Hayhay, doğalgaz faturası taksitlendirme ve erteleme hizmetini Ankara'dan sonra İzmir ve Eskişehir'de kullanıma sunacağını duyurdu. Halihazırda Ankara'da yaşayan ve Başkentgaz doğal gaz abonelerine sunulan hizmetin, yakın zamanda İzmir ve Eskişehir'de de hizmete sunulacağı açıklandı.

Konu ilgili olarak Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, "Kullanıcılarımıza sağladığımız fatura erteleme yada taksitlendirme hizmeti sayesinde kış aylarında artan doğal gaz fatura tutarları yaz aylarına kadar taksitlendirilebilecek veya ertelenebilecek. Halihazırda Ankara'da yaşayan Başkentgaz doğal gaz aboneleri fatura ödemelerini taksitlendirerek veya erteleyerek ödeyebiliyor. Yakın bir tarihte İzmir ve Eskişehir'de yaşayan ve Hayhay uygulamasını kullanan aboneler de faturalarını, ister kredi kartı ile isterlerse de kredi kartsız Hayhay hesaplarını kullanarak 12 aya kadar taksitle ödeyebilir ya da 45 güne kadar erteleyebilir" diye konuştu.

"KULLANICILARIMIZA FİNANSAL KOLAYLIKLAR SAĞLAYARAK SOMUT DESTEK VERİYORUZ"

Ev bütçesi yönetiminde sağladıkları faydalara dikkat çeken Çağlayan, "Hayhay olarak kullanıcılarımıza finansal kolaylıklar sağlayarak somut destek veriyoruz. Market, akaryakıt, giyim gibi ihtiyaçlar için yapılan harcamalarda, devam eden 'cashback' kampanyalarımız ile alışveriş tutarları üzerinden nakit iadeler sağlıyoruz. Ev halkının sabit harcama kalemi olan faturalarında, erteleme ve taksitlendirme imkanları sunarak ev bütçesinin yönetimine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.