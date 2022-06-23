'Hayat kurtaran' termal kameralı Drone DJI Matrice 30 tanıtıldı

DJI Enterprise'ın arama kurtarma, enerji ve inşaat sahası gibi alanlarda kullanılan yeni amiral gemisi serisi Drone DJI Matrice 30 tanıtıldı.

DJI Matrice 30'un, eksi 20 santigrat dereceden 50 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanabilmesi sayesinde orman yangınlarındaki arama kurtarma çalışmalarında öne çıkması bekleniyor.

Yağmurlu ve rüzgarlı hava koşullarında bile gece-gündüz etkin çalışması ile dikkati çeken yeni drone sistemi, gelişmiş özellikleri sayesinde kazazedeleri saatler içinde tespit edilebilirken, kurtarma operasyonları havadan etkin bir şekilde yönetilebiliyor.

DJI Enterprise'ın Bilkom güvencesi ile Türkiye pazarına sunduğu kurumsal drone çözümlerinin tanıtıldığı etkinlikte konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, yeni amiral gemisi serisi ile endüstriyel kullanımda koşulların artık daha önemsiz olduğunu ve mesafelerin ortadan kalktığını söyledi.

Salgın sürecinde işlerini büyütmeye, yatırım yapmaya ve gelişmeye devam ettiklerini aktaran Ballıkaya, şöyle devam etti:

"Sektörün önünde ilerlemeye devam ediyoruz. 4 binin üzerinde noktaya ürünlerimizi Türkiye geneline direkt ve endirekt ulaştırıyoruz. Yıllık 2 milyonun üzerinde kutu ulaştırıyoruz. Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 620-630 milyon dolarlık bir işlem hacmine geldik. Bugün Türkiye'de perakendede satılan akıllı telefon ve tabletlerden her beş üründen birini, tüm Türkiye'de satılan akıllı saat giyilebilir ürünlerden de her üç dört üründen birini Bilkom olarak biz sağlıyoruz."

Ballıkaya, DJI markasıyla 4 yıl kadar önce başlayan iş birliklerinin 2 yıl önce çalışmaya başladıkları DJI Enterprise markasıyla devam ettiğini aktardı.

Bilkom'un kökeninin kurumsal müşterilere satış olduğunu vurgulayan Ballıkaya, "DJI Enterprise ürünleri savunma sanayinden endüstrilere kadar birçok alanda kullanılıyor ve iş verimliliği sağlıyor. Ama çok daha önemli bir yeri var; hayat kurtarıyor. 'Hayat kurtaran drone' bugünün mottosu. Kurtarılan bir canın maliyeti yok. O yüzden de bu tür teknolojiler, gece, gündüz arama, tarama yapabilen bu droneler; can kurtarmakta da mal kurtarmakta da kayıpların önüne geçip felaketlerde hızlı müdahale edebilmek için de elimiz, kolumuz, canımız oluyor." diye konuştu.

"Matrice 30 zamansal ve operasyonel verimlilik sağlıyor"

DJI Enterprise MEA (Orta Doğu ve Afrika) Satış Direktörü Jony Ji de Bilkom ile yürüttükleri iş birliği ile Türkiye'de endüstriyel verimliliği artırmak ve dahası kritik anlarda hayat kurtarmak için son teknoloji droneleri ve yenilikleri kamu güvenliği, inşaat, madencilik ve enerji gibi farklı sektörlere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ji, tanıtılan ürünlere ilişkin şunları kaydetti:

"Matrice 30'in portatif yapısı ve üstün özellikleri, arama-kurtarma başta olmak üzere birçok farklı endüstride zamansal ve operasyonel verimlilik sağlıyor. Zenmuse H20N sensörü ultra düşük ışıklarda dahi net görüntüler elde edilmesini sağlıyor ve gece operasyonlarına devrim niteliğinde bir deneyim getiriyor. Türkiye'ye getirdiğimiz bir diğer ürün olan filo yönetim yazılımı Flighthub 2 ise ekipler, drone'lar, pilotlar ve toplanan tüm veriler arasında senkronizasyon ve koordinasyon sağlıyor. Drone operasyonlarında iş akışını tamamen otomatikleştiren güçlü bir istasyon olarak DJI Dock ise bu sistemin önemli bir parçasını oluşturuyor."

Etkinlikte AKUT Arama Kurtarma Derneği İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotları Türker Kuş ile Orhun Azizağaoğlu, drone'ların arama-kurtarma faaliyetlerindeki önemini anlatan sunum yaptı.

Gelişen teknoloji ile birlikte drone'ların kullanılmasıyla arama-kurtarma faaliyetlerinin son derece önem kazandığını vurgulayan Kuş, "Termal kameralı drone'lar, fazla sayıda personelle yapılan operasyonların bölge risklerine göre daha güvenli, daha sonuç odaklı olmasını sağladı. Matrice 30 ile cana ulaşma süremizde ciddi bir azalma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni DJI Matrice 30 güçlü ve çok yönlü özellikleri ile öne çıkıyor

Etkinlikte DJI Matrice 30 drone modeline ek olarak gece görüş ve termal kamera ile donatılan Zenmuse H20N lens ve bilgisayarlar, tabletler ve hatta mobil cihazlar gibi web tarayıcısı olan tüm cihazlardan uçuş görevi yönetimine ve operasyonel görüntülemeye olanak tanıyan DJI Flight Hub 2 Fleet Management yazılımı da deneyimlendi.

Etkinlikte verilen bilgiye göre, DJI Enterprise'ın, sırt çantasına sığabilen yeni amiral gemisi drone ürünü DJI Matrice 30, birden fazla yüksek performanslı sensörü tek bir kameraya entegre ediyor ve tamamen baştan tasarlanmış bir uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.

M30 ve M30T olmak üzere iki farklı model ile gelen M30 serisi, 15 kilometrelik menzili ile profesyonellerin yakın çevrelerinin ötesine uçmalarına ve üstün performans elde etmelerine olanak tanıyor. IP55 standardında koruma ile şiddetli yağmur, rüzgar, kar, buz ve yüksek irtifa gibi zorlu koşullarda -20 santigrat derece ile 50 santigrat derece sıcaklıklarda yüksek performans sunuyor.

M30 serisi, açılması, toplanması ve taşınması kolay, katlanabilir ve hafif bir tasarıma sahip. Kendi kendini ısıtabilen TB30 pil tasarımı en az 400 şarj döngüsünü destekliyor ve 41 dakikalık bir uçuş süresine olanak tanıyor.

Cihazın uzaktan ve gözetimsiz operasyonlar için yeni bulut tabanlı DJI FlightHub 2 filo yönetimi yazılımı, DJI Dock ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak çeşitli sektörlere verimlilik ve inovasyonlar getiriyor.

DJI M300 RTK drone için özel olarak tasarlanan Zenmuse H20N ise gece görüş kamerası, hibrit yakınlaştırma ve termal görüntüleme kamerası ve M300 RTK ile kullanılabilen lazer mesafe ölçeri bir araya getirerek, gece operasyonlarına devrim niteliğinde bir deneyim sunuyor.