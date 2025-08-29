Hayat Finans'tan Katılım Bankacılığına Uygun İlk Kira Sertifikası İhracı

HAYAT Finans, nitelikli yatırımcılara yönelik ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak ihraç edilen menkul kıymet, yatırımcılara vade sonunda anapara ve kar payı getirisi sunuyor.

Hayat Finans'ın yüzde 100 iştiraki olan Hayat Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 Haziran 2013 tarihli Kira Sertifikaları Tebliği'ne (III-61.1) uygun olarak yapıldı. Tebliğe göre kira sertifikaları, 'her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymet' olarak tanımlanıyor.

4-5 Ağustos tarihlerinde talep toplaması gerçekleşen kira sertifikasının, 6 Ağustos tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçerek işlem görmeye başladığı aktarıldı. Söz konusu menkul kıymetlerin vade tarihi 5 Kasım olarak bildirildi. Kira sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve ikincil piyasalarda alınıp satılabiliyor. Ayrıca, teminat olarak kullanılabilme özelliğiyle yatırımcılara esneklik sağlıyor. Hayat Finans, bu adımla katılım bankacılığı ekosisteminde yenilikçi bir ürün sunarak, profesyonel ve nitelikli yatırımcıların taleplerini karşılamayı hedefliyor.

Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk dijital bankası olarak, katılım bankacılığı prensiplerine sadık kalarak ilk kira sertifikası ihracımızı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. SPK denetimi altında olan bu sertifikalar, kullanıcılarımıza güvenilir ve şeffaf bir getiri fırsatı sunarken, bankamızın büyüme yolculuğuna da önemli bir katkı sağlayacak. Gelecekte de yeni finansal ürünlerle portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz."