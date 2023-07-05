Havza Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Havza Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette Genç, çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi verdi. Özdemir, Havza'nın ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu vurgulayarak, çiftçilere destek olacak projelerin hayata geçirilmesi için iş birliği yapacaklarını belirtti. Genç ise danelik mısır kurutma tesisinin kurulması konusunda belediyeden destek beklediklerini ifade etti.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Genç, çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi verdi.

Özdemir, Havza'nın ekonomisin tarıma dayalı olduğuna işaret ederek, "İlçemizde daha verimli ve kaliteli ürün üretmek, ürün çeşitliliğinin artırılması için yapılabilecek tüm çalışmalarda odamız ile hareket etmemiz önemli. Çiftçimizin gelirini artırmak adına danelik mısır kurutma tesisimizin kurulması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Yine ürün çeşitliliği konusuna da önem vermeliyiz. Çiftçilerimizin talep ve beklentilerini karşılamak ve onlara hizmet etmek adına Ziraat Odamız ile yakın mesaimize devam edeceğiz." dedi.

Genç de çiftçilere büyük katkısı olacak danelik mısır kurutma tesisinin bir an evvel kurulmasının önem taşıdığını dile getirerek, "Belediyemizden bu konunda destek bekliyoruz. Çiftçilerimizin kendilerini geliştirmesi ve modernize edebilmeleri bizler için çok önemli. Oda olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile çiftçilerimize hizmet ediyoruz. Yine bu yıl TMO tarafından buğday alımı çalışmalarında belediyemiz ve başkanımızın desteklerini yanımızda görmekten mutluyuz. Çiftçilerimiz için belediyemizle her türlü iş birliğine açık ve hazırız." ifadesini kullandı.