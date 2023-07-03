Havza Ziraat Odası Başkanı: Buğday hasadı için randevu almak önemli

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, ilçede buğday hasadının yaklaşık 15 gün sonra başlayacağını ve Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürün teslim edecek olan çiftçiler için randevu sisteminin açıldığını ifade etti.

SAMSUN (AA) Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, ilçede buğday hasadının yaklaşık 15 gün sonra başlayacağını, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürün teslim edecek olan çiftçiler için randevu sisteminin açıldığını ve hasat tarihlerine göre randevu almalarının önemli olduğunu ifade etti.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira ve bu fiyata ilave olarak bakanlığımız tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira hububat üretim primi destek olarak verileceğini belirterek, "Geçen yıl bazı üreticilerimiz TMO alım fiyatını açıkladıktan sonra fiyatlar yükselecek diye ürünlerini satmadı ve TMO alımları sonrası fiyatlarda yaşanan düşüş nedeni ile ya zarar etiler yada ürünlerini satmadılar. Bu yıl TMO piyasa şartlarına göre oldukça uygun bir alım fiyatı açıkladı. Tüm çiftçilerimiz ÇKS kayıtlarına uygun olarak TMO'ya ürün teslim edebilecekler. " dedi.

Genç, TMO'ya ürün teslim edecek olan ÇKS kayıtlı üreticilerin randevularını http://randevu.tmo.gov.tr/tmoHars/ Web adresi üzerinden alabileceklerini belirterek; "Yeni hasat edilen ürünlerinizin rutubetsiz olması, taş ve toprak gibi yabancı maddelerden arındırılması gibi durumlara dikkat edilmesi menfaatleri icabı. Ayrıca bu yıl lisanlı depolarda TMO alım sistemine entegre edildi. Üreticilerimiz TMO sistemi üzerinden randevu alarak ürünlerini lisanslı depo işletmelerine teslim edebilecekler" dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, TMO Havza Ajans Amirliğinin geçen yıl 25 bin ton alım gerçekleştirdiğini belirterek "Öncelikle tüm TMO çalışanlarına geçen yılkı gayret ve çabalarından ötürü teşekkür ederim. Bu yılda Havza TMO Ajans Amirliğinin yaklaşık 25 bin ton kadar bir alım yapması ön görülmekte. Aldığımız bilgilere göre Havza TMO Ajans Amirliğinde alım hazırlıkları devam ediyor."diye konuştu.

Genç, Havza'da özellikle bayram öncesi uzun süre devam eden sağanak yağışların rekolteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek; "Yağışlar ve su baskınları nedeni ile özellikle akarsu yakınlarındaki ve sağanak yağmurun etkili olduğu zirai arazilerde yaşanan su baskınları nedeni ile ürünlerde yatmalar oldu. Bizim tahminimiz bu yıl buğday rekoltesinde yaklaşık yüzde 15 ila 20 arasında bir kayıp yaşanacağı yönünde. Çiftçilerimize bereketli, afetsiz bir hasat dönemi diler, saygılar sunarım." şeklinde konuştu.