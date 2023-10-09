Havza TSO, yeni makam aracı TOGG'u tanıttı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOGG marka yeni makam aracını vatandaşlara tanıttı. Siyah renkli TOGG, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), yeni makam aracı Togg'u vatandaşlara tanıttı.

Havza TSO'num makam otomobili TOOG oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda kura çekiminin ardından oda adına alınan 55 H 0505 plakalı Togg, bu gün teslim alınarak Havza TSO binası önünde Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar tarafından vatandaşlara tanıtıldı.

Siyah renkli TOGG vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar araç ile fotoğraf çektirdi ve yakından inceledi. - SAMSUN