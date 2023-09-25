Havza OSB'ye yeni yatırım talepleri

Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne yapı kimyasalları ve alçı üretimi yapacak bir firma, ek yer tahsis talebinde bulundu. Havza Belediye Başkanı ve Kaymakamı da ziyarette firma yetkililerine teşekkür etti.

Pazarlama ve ikmal bakımından öne çıkan Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne( Osb ) yeni yatırım talepleri geliyor.

Yapı kimyasalları ve alçı üretimi yapacak fabrikalarının imalat çalışmalarına başlayan bir firma yetkilileri, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyarete etti. Havza Belediye Başkanı Özdemir'in de hazır bulunduğu ziyarette firma yetkilileri Havza Osb'den ek yer tahsis talebinde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Özdemir firma yetkilerine teşekkür ederek, "Havza OSB inşallah bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise Havza OSB'nin yapılan çalışmalar ile daha cazip bir hale geleceğini ifade ederek, "Havza OSB'de kurulan mesleki eğitim merkezi ve diğer avantajları ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta. Demiryolu yükleme rampalarının eklenmesi ile Havza OSB yatırımcılarına önemli lojistik avantaj sağlayacaktır. Yapılacak yatırımın öncelikle ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - SAMSUN