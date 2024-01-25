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Havza OSB'ye yeni yatırım için yer tahsisi yapıldı

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Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni bir yatırım için 3 parselden oluşan yer tahsis talebi onaylandı. Yapılacak olan yeni yatırım ile 300 kişi istihdam edilecek.

Her geçen gün büyüyen Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yeni bir yatırım için 3 parselden oluşan yer tahsis talebi onaylandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir "Yapmış olduğumuz çalışmalar ve Havza Osb'de artan yatırımlar ile ilçe nüfusumuzda uzun süreden bu yana ilk kez artış yaşandı" dedi.

Havza Osb'de kenevir tarımı ve kenevir işleyerek farklı ürünler elde edecek olan, 39 bin metrekare alanda 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kuran firmanın yeni yer talebi üzerine toplam 27 bin metrekarelik 3 parselin tahsisi yapıldı. Triko ve dokuma üretimi üzerine faaliyet gösterecek olan firmanın yeni yatırımı için yapılan yer tahsis talebi değerlendirmeler neticesinde Havza Kaymakamlığı makamında karşılıklı olarak atılan imzalar ile gerçekleştirildi.

300 kişi istihdam sağlayacak olan yatırım için yer tahsisi Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve firma yetkilisi Hasan Sağdan tarafından atılan imzalar ile yapıldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, "Havza OSB hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile doğru orantılı olarak yatırım için gelen talep sayısında da artış var" diye konuştu.

"İlçe nüfusumuzda uzun süreden bu yana ilk kez artış yaşandı"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Tahsis edilecek olan 3 parselde yapılacak işletme ile 300 kişi istihdam edilecek. Atılan imzalar ile Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hedefimiz olan istihdam ve istihdama bağlı göç sorununu çözmüş bir Havza için önemli bir adım daha atılmış oldu. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve Havza OSB'de artan yatırımlar ile ilçe nüfusumuzda uzun süreden bu yana ilk kez artış yaşandı. Bu artış önümüzdeki dönemlerde de devam edecek inşallah. Yapılacak olan yeni yatırım ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Sebahattin Özdemir Havza OSB Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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