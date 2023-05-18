Havza OSB'de kenevirle ilgili yatırım yapan firma işbaşı eğitimlerine başladı

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu devam eden endüstriyel kenevir tarımı, işleme ve triko tekstil fabrikasında işbaşı yapacak 75 kadın için işbaşı eğitimlerine başlandı.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu devam eden endüstriyel kenevir tarımı, işleme ve triko tekstil fabrikasında işbaşı yapacak 75 kadın için işbaşı eğitimlerine başlandı.

Tam kapasite olarak faaliyete geçtiklerinde tarım, endüstriyel kenevir işleme ve tekstil triko bölümlerinde yaklaşık 500 kişi istihdam edecek firma ilk etapta 125 kişiye iş imkanı sağladı. Ayrıca yürütülen endüstriyel kenevir tarımı çalışmaları kapsamında 200 çiftçiye ekim yaptırıldı.

Firma yetkilisi Eyüp Can Kalpakarslan, firmanın 25 bin metrekare kapalı alanlık üretimin alanının inşa ve kurulum çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Firmamız endüstriyel kenevir tarımı, işlemesi ve triko tekstil üzerine faaliyet gösterecek. Firma olarak bölge çiftçilerimizden temin edeceğimiz endüstriyel kenevir için çalışmalarımız devam etmekte. Elde edilen ham madde tesisimizde işlenerek elde edilecek ürün ile tekstil triko bölümünde son haline gelecek. Firma olarak şu an tarım sektöründe tüm ekipmanlarımız ve personelimiz ile sahadayız." dedi.

Kalpakarslan yaklaşık 200 çiftçiye sözleşmeli tarım yönetimi ile gelir sağlandığını belirterek; "Önümüzdeki yıllarda hedefimiz öncelikle 20 bin dekar daha sonra ise 30 bin dekar alanda endüstriyel kenevir ekimi yaptırmak. Bu da yaklaşık bin 500 çiftçiye gelir sağlamamız demek. Fabrikamız 1 Temmuz itibari ile deneme üretimlerine başlayacak. Bu süreçte bizler de Havza'da açtığımız atölye ile firmamızda işbaşı yapacaklara işbaşı eğitimlerine başladık. Firmamızda doğrundan 500 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.