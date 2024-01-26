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Havza'da Rezerv Yapı Projesi İmzalandı

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Havza Belediyesi tarafından sel ve taşkın riskine karşı Hacı Osman Deresi'nin üstünün yıkılarak açılması ile ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan Rezerv Yapı Projesi'nde imzalar atıldı. Proje kapsamında 56 işyeri yapılacak.

Samsun'un Havza ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı Hacı Osman Deresi'nin üstünün yıkılarak açılması ile ıslah edilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan, 56 işyerinden oluşan Rezerv Yapı Projesi'nde imzalar atıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza artık her yağmurda korkulu rüya görmekten kurtulacak" dedi.

Afet riski taşıyan alanların dönüşümü amaçlı Rezerv Yapı Projesi kapsamında Havza Belediyesi tarafından kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan, 56 işyerinden oluşan yeni iş merkezinin yapım sözleşmesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile yüklenici firma yetkilisi Temel Akman tarafından imzalandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada, Havza için hayati bir önem arz eden Hacı Osman Deresi'nin üzerinin kapalı olmasından dolayı yaşanan sel ve taşkın riskine karşın üzerinin açılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Havza Rezerv Yapı Projesi yapım sözleşmesinin yüklenici firma ile imzalandığını ifade etti. Özdemir, "Hacı Osman Deresi'nin üzerine yapılan işyerlerinin yıkılarak dere yatağının üstünün açılması için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yıkılacak işyerlerinin taşınacağı ve rezerv yapı alanında yapılacak olan 56 adet işyerinden oluşan iş merkezi yapımı sözleşmesi yüklenici firma ile karşılıklı olarak imzalandı. İnşallah kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlanacak" dedi.

Başkan Özdemir yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek olan iş merkezinin 2 blok halinde ve 3 bin 20 metrekare inşaat alanına sahip olacağını belirterek, "Hükümet konağı binamızın yanında 56 adet iş yerinden oluşacak olan yeni iş merkezimiz inşaatına kısa sürede başlanacak. İşyerlerimizin tamamlanmasının ardından Havza için önem ve aciliyet arz eden Hacı Osman Deresi'nin üstünün açılması için hızlı bir şekilde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

"Havza artık her yağmurda korkulu rüya görmekten kurtulacak"

1998 yılında ilçede yaşanan sel felaketini hatırlatan Özdemir, "1998'de meydana gelen sel felaketi sırasında bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmış, yedi ev yıkılmış, 400 işyeri hasara uğramış ve araçlar zarar görmüştü. Bu ve benzeri felaketlerin yaşanmaması adına yürütmüş olduğumuz çalışmalarda son aşamaya geldik. İnşallah Hacı Osman Deresi'nin üstünün açılması ve ıslahının yapılması ile Havza artık her yağmurda korkulu rüya görmekten kurtulacak. Bu sayede Havzamız daha güvenli bir hale gelecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında daha güvenli ve modern bir Havza için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sebahattin Özdemir İklim Değişikliği Samsun Çevre Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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