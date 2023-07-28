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Havza'da Berber Ücretlerine Güncelleme Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Samsun'un Havza ilçesinde erkek berberlerinin ücretleri güncellendi. Saç sakal yıkama 130 lira, saç kesimi ve yıkama 100 lira, sakal tıraşı ise 50 lira olarak belirlendi. Berber esnafı, artan giderler nedeniyle fiyatlarda güncelleme yapıldığını açıkladı.

Samsun'un Havza ilçesinde berber ücretlerine güncelleme yapıldı.

Yapılan fiyat güncellemesi ile Havza'da erkek berberlerinde saç sakal yıkama 130 lira, saç kesimi ve yıkama 100 lira, sakal tıraşı 50 lira olarak belirlendi.

İlçede berber esnafı Nihat Karaçoban, artan giderlerden dolayı Berberler Esnaf Odası'nın kararıyla fiyatlarda güncellemeye gidildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Ekonomi

Samsun Ekonomi Haberler

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