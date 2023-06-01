Havuç fiyatları neredeyse 3 katına çıktı

İSTANBUL'da hal fiyatı 30 lira olan havuç, pazar ve marketlerde kilosu 50 liradan alıcı buluyor. Piyasadaki buzhane havuçlarının azalmasıyla neredeyse 3 katına çıkan havucun fiyatının düşmesi için esnafın umudu yeni mahsul. İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, "Yeni ürünlerimiz piyasaya girdikçe fiyatlar 10-15 lira civarına çekilir diye düşünüyoruz. Vatandaşa 1 hafta 10 gün daha beklemelerini tavsiye ederim" dedi.

Çoğunlukla kış mevsiminde yetişen ve sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan havucun kilosu 50 liraya kadar çıktı. Halden çıkış fiyatı da 30-35 lira arasında değişen havucun market fiyatı da semt pazarlarıyla neredeyse aynı hale geldi. Yılda birkaç defa hasat edilebilen havucun yeni mahsulünün olmaması ve buzhanede tutulan havuçların piyasada bulunması tezgahlara da yansıdı. İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle, fiyatlarda çok hızlı bir düşüş yaşanacağını vurguladı. Tanesi 7 liraya denk gelen havuç için vatandaşın kimi ihtiyacı kadar havuç aldığını söylerken, kimi de alamadığını ifade etti.

BUZHANEDE ÜRÜN AZ OLUNCA ANORMAL BİR ARTIŞ OLDU

İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, havucun da patates ve soğan gibi senede birkaç defa hasat edilen bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Eylül ve Ekim'de hasat edilen ürünler, buzhaneye konur koruma amaçlı. Bunlar geçen seneye göre buzhanelere daha az ürün kondu. Sebebi geçen sene üretici ektiğinin karşılığını alamadığı için. Buzhanede de ürün az olunca son 2-3 haftadır fiyatlarda anormal bir artış oldu. Son günlerde yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle birlikte siz de fark edeceksiniz, pazar da fark edecektir, çok hızlı bir düşüş yaşanacaktır" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HIZLI BİR DÜŞÜŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Dayan, "Önümüzdeki hafta itibarıyla umuyoruz ki fiyatlar normale dönecektir. Geçen ay kilosu 8-10 lira civarındaydı ama şu anda Beypazarı'nın iyi havuçlarının halde fiyatları 30-35 lira civarında, Hatay ve başka bölgelerdeki ikinci üçüncü kalite diyebildiğimiz havuçlar ise 15-17 lira arasında. Yeni mahsul, dün itibarıyla hale girmeye başladı. Hele önümüzdeki haftadan sonra hızlı bir düşüş olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Dayan, "Yeni ürünlerimiz piyasaya girdikçe fiyatlar 10-15 lira civarına çekilir diye düşünüyoruz. Fiyatlar da hızlı bir şekilde düşecektir. Talep çok, arz az. Vatandaşa 1 hafta 10 gün daha beklemelerini tavsiye ederim. Bugünler de bence yemeyelim, biz de yemiyoruz. Vatandaş da 1 hafta 10 gün daha sabrederse, yemezsek fiyatlar hızlı bir şekilde düşecektir" ifadelerini kullandı.

7 LİRAYA GEÇEN AY ALINAN HAVUÇ BUGÜN 30 LİRA

Hal esnafı Fahrettin Keleş," 15 gün öncesine kadar halden çıkış fiyatımız 10 lira ile 15 lira bandındaydı. Hava şartlarının serin gitmesinden dolayı tarla ürünlerinden havuçta gecikme oldu. Buzhane havucu var. Buzhane havucunun da halden çıkış fiyatı 30-35 lira bandında. Perşembe günü itibarıyla tarla havucu çıkıyor. Cumartesiden sonra yine 10 lira ile 20 lira bandı arasına düşer. 11'inci, 12'inci ayda havuç gibi, soğan, armut, elma gibi ürünler buzhaneye atılır. 1'inci ayla, 6'ncı ay arasında tarla ürünleri çıkana kadar bu ürünler buzhaneden kullanılır. Arz talep dengesinden dolayı buzhanede fiyatları yükseltmişler. O yükselmeden dolayı dışarıya da yüksek yansıyor. Yoksa herhangi bir eksiklik yok. 7 liraya geçen ay alınan havuç bugün halde 30 liraya satılan havuç" dedi.

Bir başka hal esnafı ise, "Yeni mahsul ucuz ama buzhane çok pahalı. Buzhane 35 ile 38 arasında halden çıkışı. Pazarcı eskiden 25-30 tane alıyordu şu anda 25-30 tane alan kişi en fazla 5 tane alıyor. Tahminen bir 20-25 gün sürer. En pahalı mevsiminde 10- 11 lira civarıydı" diye konuştu.

YENİ MAHSULLER GELENE KADAR BÖYLE GİDECEK

Pazarcı Özcan Ural, "Yeni mahsul çıkana kadar havucun fiyatı böyle biraz daha artacak gibi görünüyor. Mecburiyetten alan insanlar oluyor. Yemeğe katması gerekiyor, çocuğa vermesi gerekiyor. İyi bir havuç halde masrafıyla birlikte 45'i geçiyor. Havucu mevsiminde yaklaşık 300 kilo getiriyordum. Şu an sadece 40 kilo kadar getirebiliyorum. Şu an havuçlar buzhane, tarladan yok. Buzhanenin de tükenme noktası geldi. Yeni mahsuller başlayana kadar bu şekilde gidecek" dedi.