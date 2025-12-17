Haberler

Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, gelecek yıl tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacak

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, 2 Mart 2026 itibarıyla Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin, mevcut pilot uygulamalardan sonra tüm uluslararası havalimanlarında hayata geçirileceğini duyurdu. Proje, hava yolu taşımacılığında gümrük süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığınca, Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında pilot olarak uygulanan, hava yolu beyan formu ve eki belgelerin, gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin, 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava yolu taşımacılığında gümrük süreçlerinin daha hızlı, güvenli ve tamamen dijital bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Hava yolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde, kamu ve özel sektör paydaşları arasında elektronik bilgi alışverişinin sağlanmasının ve uçtan uca dijital, veri temelli ve paydaş odaklı bir yapı tesis edilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin kararlılıkla hayata geçirildiği vurgulandı.

"Hava yolu taşımacılığında kargo gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi hedefleniyor"

Proje doğrultusunda, hava yolu beyan formu ve eki belgelerin, gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'nin halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında pilot olarak uygulandığı, genelgenin yürürlük tarihi 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistem, hava yolu beyan formu ve eki belgelerin gümrük idaresine beyanında kağıtsız ortam, azalan manuel işlem yükü, uygulama birliği, veri güvenliği ve veri temelli karar alma kazanımları ile idari açıdan risk analizi, izleme ve denetim kapasitesini güçlendiren, taşıyıcı ve ilgili paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci sunmaktadır. Bakanlık olarak Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin ilerleyen aşamalarında, hava yolu taşımacılığında kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerini de dijitalleştirerek kamu ile özel sektör paydaşlarının tek bir platformda buluştuğu entegre bir yapı tesis etmeyi, dış ticaret lojistiğinde etkinlik ve koordinasyonu arttırarak ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
title