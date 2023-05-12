Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 32,4 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-nisan döneminde havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak 54 milyon 679 bine ulaştığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-nisan döneminde havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak 54 milyon 679 bine ulaştığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-nisan dönemine ait havacılık istatistiklerini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, nisan ayında uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 9 artarak 66 bin 415'e, dış hatlarda yüzde 25 artışla 59 bin 661'e yükseldiğini kaydetti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 17,4 artarak 163 bin 804'e ulaştığını belirten Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda iç hat yolcu trafiği 7 milyon 61 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 595 bin oldu. Böylece, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 696 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 31, dış hatlarda yüzde 37,2 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 34,2 artış gösterdi" dedi.

Ocak-nisan döneminde İstanbul Havalimanı'nda 154 bin 579 uçak trafiği gerçekleştiğini ve toplamda 22 milyon 515 bin yolcuya hizmet verildiğini aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 4 aylık dönemde toplam 68 bin 466 uçak trafiği gerçekleşirken, 10 milyon 685 bin yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulundu.