Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Haberler

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Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından Teknopark Ankara'nın desteğiyle organize edilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı, 4 Haziran'da yapılacak.

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından Teknopark Ankara'nın desteğiyle organize edilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı, 4 Haziran'da yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Teknopark Ankara'da gerçekleştirilecek konferans, havacılık ve uzay sektörünün önde gelen aktörlerini buluşturacak.

Etkinlikte, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gençlerde farkındalık oluşturulması için çeşitli paneller düzenlenecek.

Bu kapsamda, "Türkiye'nin Uyduları", "Türkiye'nin Uzay Yolculuğu" ve "Yeni Nesil İHA'lar" konulu panellerin yapılacağı konferansta, savunma sanayisi şirket yetkilileri değerlendirmede bulunacak.

Mekatronik Mühendisleri Derneğinin Teknopark Ankara desteğiyle düzenlediği konferansa, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılması bekleniyor. 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak etkinlikte HAVELSAN, ROKETSAN, KIRAÇ HTS ve TSE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket ve kurum yetkilisinin yanı sıra üniversitelerden de üst düzey katılım öngörülüyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Havacılık Haziran Ankara Uzay Ekonomi Haberler

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