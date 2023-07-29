Hava Yolu ile Yük Taşımacılığı Artıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ün ilk 6 ayında hava yolu ile yük taşımacılığının iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 ton ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ün ilk 6 ayında hava yolu ile yük taşımacılığının iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 ton ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havayolu ulaşım araçlarının, hızlı ve konforlu olmasının yanı sıra yük taşımacılığında daha sık tercih edilmeye başlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Günümüzde mesafe fark etmeden, dünyanın bir yerinden bir başka yerine yapılan yük taşımacılığı, havayolları ile en kısa sürede teslim edilecek noktaya ulaşmakta ve bu durum ticaret sektörü için pek çok avantajı beraberinde getirmekte. 2022'nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023'ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde yük miktarında ise yüzde 6 artış hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, havayolu kargo trafiğinin yük taşımacılığında artışına ilişkin nedenlerin başında hız ve güvenliğin geldiğini belirterek, "Havayolu taşımacılık trafiğinin artış göstermesinin en başında hassas yüklerin hasarsız taşınması, ülkeler arası ticarette güvenli ve hızlı bir yöntem olmasıdır. Yanı sıra gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kolay olması geliyor. Hava meydanlarımız, halkımızın hayatını daha da kolaylaştırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.