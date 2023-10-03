Hava Muhalefeti Nedeniyle Hamsi Fiyatları Yükseldi

Hava muhalefeti nedeniyle tekneler denize açılamayınca Trabzon Balık Hali'nde bir hafta öncesine kadar bol olan çeşit sayısı da oldukça azaldı. Trabzon'da tezgahlarda bir hafta öncesine kadar kilosu 50-60 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle kilosu 75-90 TL arasında satılıyor.

Hava muhalefeti nedeniyle tekneler denize açılamayınca hamsinin de fiyatı arttı

Bir hafta önce kilosu 50 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı tekneler fırtına nedeniyle denize açılamayınca 75-90 TL'yi gördü

TRABZON - Hava muhalefeti nedeniyle tekneler denize açılamayınca Trabzon Balık Hali'nde bir hafta öncesine kadar bol olan çeşit sayısı da oldukça azaldı. Trabzon'da tezgahlarda bir hafta öncesine kadar kilosu 50-60 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle kilosu 75-90 TL arasında satılıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar şu ana kadar palamuta pek rastlamazken, genellikle hamsi avlıyor. Karadeniz'de birkaç gündür hava muhalefeti nedeniyle bazı tekneler denize açılamazken bir hafta öncesine kadar yaşanan çeşit bolluğu da tezgahlarda azaldı.

Hamsinin bir hafta öncesinde kilosunu 50-60 TL'den sattıklarını belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, "Havalar bozuk olmasından dolayı balık azaldı dolayısıyla fiyatlarda biraz yukarı çıktı. Şuanda hamsi az geliyor kilosu 75-90 TL arasında değişiyor. Hamsi bir hafta önce kilosu 50-60 TL civarındaydı bugün ise fiyatlar biraz daha yukarda. Hava muhalefeti nedeniyle diğer balık çeşitleri de az. Mezgit 200 - 250 TL, ince istavrit geliyor kilosu 50 TL, diğer çeşitler pek yok" dedi.

Havalar soğuduğundan hamsinin fiyatı yukarı çıktığını belirten balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise "Hamsi 3 gün önce 50-60 TL civarlarındaydı havalar biraz soğuduğu için azaldı dolayısıyla fiyatı da yukarı çıktı. Hamsi, genellikle, Sinop, Ereğli avcılık şuanda o taraflarda. Hava estiği için fazla balık gelmedi. Trabzon açıklarında genellikle istavrit avlanıyor hamsinin de gelmesini bekliyoruz bakalım ne zaman gelir. Fiyatlarımız, istavrit 50-60 TL, hamsi 60-80 TL. Fiyatlarımız bir hafta öncesine göre biraz yükseldi. Bir hafta önce istavrit 40-50 TL idi şimdi 60 TL" diye konuştu.

Hamsinin genellikle Batı Karadeniz taraflarında avlandığını belirten balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise "Hamsi 75 TL, Karadeniz insanı artık özlediği hamsiye kavuştu diyebiliriz şu anda tam kıvamında. Bu seneki hamsiler geçen seneye göre daha iri. Hamsi genellikle Zonguldak, Sinop taraflarından geliyor. Tahminimiz hamsi 20-25 gün sonra Trabzon, Rize, Hopa taraflarından çıkar" şeklinde konuştu.