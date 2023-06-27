Hataylı künefeciler, prefabrik çarşıda tescilli lezzeti bayram için hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşıda hizmet veren künefeciler, tescilli lezzeti bayram için hazırlıyor. Depremde iş yerleri yıkılan künefeci esnafı, devlet desteğiyle kurulan prefabrik çarşıda çalışmalarını sürdürüyor. Tatlı ustaları, Antakya künefesini özel tuzsuz peynir koydukları tel kadayıfı tereyağıyla kızartıp üzerine şerbet dökerek hazırlıyor. Afette hem sevdiklerini hem işletmelerini kaybeden esnaf, Kurban Bayramı dolayısıyla künefeye artan talebi karşılamak için çalışıyor.

ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşıda hizmet veren künefeciler, tescilli lezzeti bayram için hazırlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde iş yerleri yıkılan künefeci esnafı, çalışmalarını devlet desteğiyle Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde kurulan prefabrik çarşıda sürdürüyor.

Tatlı ustaları, 2008'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini, arasına özel tuzsuz peynir koydukları tel kadayıfı tereyağıyla kızartıp üzerine şerbet dökerek hazırlıyor.

Afette hem sevdiklerini hem işletmelerini kaybeden esnaf, yaşadıklarına rağmen Kurban Bayramı dolayısıyla künefeye artan talebi karşılamak için çalışıyor.

"Hatay inşallah eski günlerine dönecek"

Tatlıcılardan 28 yaşındaki Hasan Tufan, AA muhabirine, afette Şükrü Balcı Caddesi'ndeki iş yerinin yıkılması nedeniyle müşterileriyle AFAD'ın yaptırdığı prefabrik dükkanda buluştuğunu söyledi.

Baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Tufan, "Hatay inşallah eski günlerine dönecek. Depremden sonra dükkanlarımız, evlerimiz, her şeyimiz yıkıldı. Devletimizin verdiği prefabrik dükkanlardayız. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz." dedi.

Tatlıya ilginin afetin etkilerine rağmen sürdüğünü dile getiren Tufan, "Depremden önce de buraya gelen çok insan vardı. Şimdi de Allah eksik etmesin meşhur tatlımızı yemeye geliyorlar. Depremin ilk zamanlarında herkes gitmişti ancak bayramdan dolayı yeniden gelmeye başladılar." diye konuştu.

Tufan, şu anda dükkanında gelen müşterilerin yanı sıra bayram için de siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirtti.

Künefenin özel günlerde sıkça tercih edildiğini vurgulayan Tufan, "Herkes bayram tatlısı olarak künefe yemeye geliyor. Bundan dolayı bayağı yoğunluğumuz var. Siparişlerimiz çok, Allah'ın izniyle acıyı tatlıya dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ustalardan 42 yaşındaki Erhan Yeşilbaş da depremde büyük acılar yaşadıklarını anlattı.

Bayramı buruk geçireceklerini söyleyen Yeşilbaş, "Allah'ın izniyle devletin yanımızda olduğunu, bize imkanlar sağlayacağını düşünüyoruz. Eskisi gibi iyi olmasa da işimizi kaldığımız yerden devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.