Hatay Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı hareketliliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 350 esnafın hizmet vermeye başladığı tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Depremde çok sayıda işletmenin yıkıldığı tarihi Uzun Çarşı'daki esnaf, onarım çalışmalarını tamamladıkları dükkanlarında mesai yapmaya devam ediyor.

Tadilatlarını bitirenlerle 350 esnafa ulaşan çarşıdaki işletmelerde bayram yoğunluğu dikkati çekiyor.

Giyimden yemeğe, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar işletmelerin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapıyor.

"Burada yeniden eski bayramları yaşayacağız inşallah"

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, AA muhabirine, bölgede esnafın ayağa kalkmasıyla hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Çarşıda bayram hareketliliğinin yaşandığını anlatan Gündüz, "Bayram tatiline girildi. Böylelikle bütün Hataylıların hepsini şehrimizde göreceğiz. Biz burada yeniden eski bayramları yaşayacağız inşallah, bir nebze de olsa acılarımızı dindireceğiz." dedi.

Gündüz, esnafın işlerini toparlamaya başladığını vurgulayarak "İşlerimiz iyi gidiyor. Başka şehirlerde bulunan çarşı esnafımızın kente dönerek işlerinin başına geçmesini istiyoruz. Bir an önce memleketimizi ayağa kaldıralım. Hayatımız normale dönsün. Şehrimizin de çarşımızın da ayağa kalkması zaman ister ama başlamadan da bir işi bitiremeyiz, birlik olmalıyız." diye konuştu.

"Bizler ayakta olduğumuz sürece şehir ayakta kalır"

Tatlıcı Şahap Fansa da deprem nedeniyle bayrama buruk girdiklerini ifade etti.

Acılarına rağmen bayram heyecanını hissetmeye başladıklarını söyleyen Fansa, şöyle devam etti:

"Deprem sonrası Uzun Çarşı'da dükkanlarını ilk açan esnaflar arasında yer alıyoruz. İnsanlar diğer esnaf arkadaşlarımızı da görünce çarşımızda bir rağbet yaşanmaya başladı. Her meslek grubundan işletmelerin açılması iyi oldu. Bu sayede insanlarımızı da tekrar çarşımıza çektik. İnsanlar buraya geldikçe, esnaf olarak ayağa kalkacağız. İş oldukça, ticaret döndükçe, o şehir ölmez Allah'ın izniyle. Bizler ayakta olduğumuz sürece, şehir ayakta kalır."

Baharatçı Hakan Yılanoğlu da bayram yoğunluğunu hissetmeye başladıklarını, Hatay'ın ayağa kalması için işlerinin başında olmaya devam edeceklerini kaydetti.