Hatay, Türkiye'deki En Ucuz Su Kullanım Bedelini Ödeyen Şehir Oldu

Hatay, Türkiye'deki 30 büyükşehir arasında en ucuz mesken su ve atıksu ücretini ödeyen şehir olarak öne çıkıyor. Hatay'da suyun m3 fiyatı 7,63 TL olarak belirlendi. İzmir ise en pahalı su parasını ödeyen şehir oldu.

Türkiye'deki ucuz su kullanım bedeli ödeyen şehir Hatay'da m3 fiyatı 7,63 TL ile Hatay oldu.

Ülkemizdeki 30 büyükşehir içinde en ucuz mesken su ve atıksu ücreti Hatay'da ödeniyor Hatay'da suyun m3 fiyatı 7,63 TL. Ağustos 2023 verilerine göre Hatay'ı m3 fiyatı 9,31 TL ile Diyarbakır takip etti. 10,80 TL ile Kahramanmaraş, 11,38 TL ile Malatya 12, 56 TL ile Adana ülkemizdeki m3'ü en ucuz su ve atıksu ücreti kullanan şehirler oldu. Türkiye'nin en pahalı su parası ödeyen şehri ise 28,81 TL ile İzmir olurken İzmir'i 22,67 TL ile Manisa ve 22,46 TL ile Sakarya takip etti.

İstanbul ile 16,50 TL ile listede 15. sırada yer aldı. - İSTANBUL