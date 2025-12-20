Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsis edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne 1,58 hektarlık yeni bir alan eklenmesine karar verdi. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne toplam yüz ölçümü 1,58 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı. Bu alan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunuyor.
İlanda, bölgenin haritası da yer alıyor.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi