Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsis edildi

Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne yeni alan eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'ne toplam yüz ölçümü 1,58 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı. Bu alan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunuyor.

İlanda, bölgenin haritası da yer alıyor.