Hatay'ın Payas ilçesinde yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Hatay'ın Payas ilçesindeki bazı taşınmazların, yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'ın Payas ilçesi Yakacık Mahallesi sınırları içindeki bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla Payas Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.