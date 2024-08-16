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Hatay'ın Hassa ilçesinde üzüm hasadı başladı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edilmeye başlandı. Kentin üzüm üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Hassa'da düzenlenen etkinlikte, çiftçilerin özenle topladığı üzümler sandıklara yerleştirildi. Vali Mustafa Masatlı, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi.

Kentin üzüm üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Hassa'da olgunlaşan meyvelerin hasadı başladı.

Çiftçi Nurettin İşlek'in Akbez Mahallesi'ndeki 20 dönümlük bağında düzenlenen etkinlikte, özenle toplanan üzümler sandıklara yerleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, birlikte bağ bozumu yaptığı üreticilere hayırlı ve bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Masatlı, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin ihya ve inşası için yürütülen çalışmaların yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Amik Ovası'nın tarım alanındaki önemine değinen Masatlı, "Hassa özellikle üzüm yetiştiriciliğinde hem ilimizde hem de ülkemizde önemli yere sahip. Bizler üzüm yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde 13'üncü sıradayız. Hassa, ilimizdeki üretimin neredeyse yüzde 90'ının gerçekleştiği, bereketli hasatların olduğu bir bölgemiz." diye konuştu.

Masatlı, üzümde yaklaşık 100 bin ton rekolte beklendiğini ifade ederek, "Sürekli sahadayım ancak bugün ayrı bir heyecanlıyım çünkü vatandaşlarımızın ürettiğini görünce daha mutlu oluyorum." dedi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarının altını çizen Masatlı, sürdürülebilir tarım için her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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