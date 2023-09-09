Hatay için Kentsel Dayanıklılık ve Vizyon Planı Tanıtıldı

KENTSEL Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay için hazırladığı 'Hatay Kentsel Dayanıklılık ve Vizyon Planı'nı, Erzurum'da düzenlenen çalıştayda tanıttı. Hatay için bir kent kurgusu da önerilen vizyon planında, kent merkezinde 2 veya 3, çevre yoluna doğru olan bölümde ise 4 ya da 5 katlı yapılar inşa edilebileceği belirtildi. KENTSEV Başkan Vekili Haldun Ersen, şehrin güçlü ve zayıf yönlerinin incelenerek dron kameralarıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) ile Erkonut A.Ş.'nin ortaklığıyla düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Geliştirme ve Araştırma Çalıştayı'nda 'Hatay Kentsel Dayanıklılık ve Vizyon Planı'nın tanıtımı yapıldı. Dron kameralarıyla yıkılan yerlerin görüntüleri tek tek kayda alınırken, uzmanlar tarafından kentin güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri analiz edilerek vizyon planı geliştirildi.

HATAY'DA DAYANIKLI KENT OLUŞTURMA SÜRECİ

KENTSEV tarafından hazırlanan planda, Hatay için kentsel vizyonda yeni ilkeler oluşturuldu. Kentin kimliğini korumak, tehditlere karşı önlem almak, kentin potansiyelini geliştirmek ve akıllı planlama anlayışıyla kenti yeniden dayanıklı ve yaşanabilir şekilde tasarlamaktan oluşan ilkeler doğrultusunda mevcut durum değerlendirmesi yapılarak öneriler geliştirildi. Vizyon planında afete karşı dayanıklı kent ilkeleri çerçevesinde geliştirilen Hatay'ın kentsel mekan kurgusu da belirlendi. Vizyon planında Hatay'da dayanıklı kent oluşturmak için şu tavsiyelerde bulunuldu: "Afet risklerini azaltmaya yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmeli. Kentler olası afetlere hazır hale getirilmeli. Afet yaşanması durumunda geçici iskanlarla temel ihtiyaçlar ve haberleşme için müdahale edilebilir hale getirilmeli. Olası afet sonrası iyileştirme çalışmaları, enkaz yönetimi, yeniden yapılanma ve normal yaşam koşullarına dönme süreci doğru işlenmelidir."

ÖNERİLEN KENT KURGUSU

Alanında uzman çok sayıda kişinin katıldığı çalışmada elde edilen bilimsel verilere dayanılarak Hatay'ın kentsel yerleşim alanı için önerilen bir kent kurgusu geliştirildi. Bu kent kurgusu ile tarihi kent dokusu korunacak. Asi Nehri'nin kenarı ve kuzeybatıya ayrılan kolları yeşil akslarla bütüncül bir yeşil sistem oluşturulacak. Kentin ulaşım dokusu korunacak ve geliştirilirken, riskli olarak tespit edilen kent merkezinin çekirdeği 2 veya 3 katlı, kenti çeperleyen çevre yoluna doğru olan bölümde ise 4 veya 5 katlı yapılar inşa edilebilecek.

'UMARIM 81 İLE YAYILIR'

'Hatay Kentsel Dayanıklılık ve Vizyon Planı' hakkında bilgi veren KENTSEV Başkan Vekili Haldun Ersen, "Hatay'ın dijital ikizleri yoktu. Şehrin dijital ikizlerinin olmaması sebebiyle öncelikle dronlarla yıkılan yerlerin tespitini yaptık. Daha sonra tespit edilen yerleri şehir planlarında lekeler haline getirdik. Şehir planında o lekeleri ortaya koymamız lazımdı ki nereler yıkılmış onları tespit edelim. Yıkılan yerleri belirledikten sonra çalışmaları şehrin bütününün içerisine koyduk. Şehir nasıl gelişir, hangi şekilde yeniden inşa edilir, ortaya koymamız gerekiyordu. Şehrin geleceğine dönük bir vizyon planı oluşturarak çıkardığımız lekeleri örtüştürdük. Buradan da şehrin bir kentsel dayanıklılık ve vizyon planını oluşturduk. Yaklaşık bir ay sürdü çalışmalarımız. İlgili bakanlık, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelere gönderdik. Bu kentsel dayanıklılık vizyon planından faydalanarak tüm şehirler bu çalışmaları başlatsın. Deprem öncesi ve sonrası çalışmaları bu şekilde hazırlasınlar ki şehirlerin geleceğini de buna göre planlayabilsinler. KENTSEV olarak vizyon planını ortaya koyduk ve yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Umarım bu çalışmalarımız Türkiye'deki 81 şehre yayılır" diye konuştu. (DHA)