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Hatay ekonomi haberi... İskenderun Gümrük Müdürü Ömer Kuru oldu

Ekonomi Haberleri

Hatay ekonomi haberi... İskenderun Gümrük Müdürü Ömer Kuru oldu

Hatay haberler... İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılan devir teslim töreninde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne atanan Melahat Özdemir görevini Ömer Kuru'ya devretti.

İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılan devir teslim töreninde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne atanan Melahat Özdemir görevini Ömer Kuru'ya devretti.

İskenderun Gümrük Müdürlüğü görevini 2 yıldır sürdüren Melahat Özdemir, Türkiye'nin strajetik öneme sahip olan İran sınırında bulunan Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne atandı. Türkiye'de 5 kadın gümrük müdüründen birisi olan Melahat Özdemir'in İskenderun'dan ayrılışı öncesi devir teslim töreni düzenlendi.

Gümrük çalışanlarının katıldığı törende konuşan Melahat Özdemir, İskenderun Gümrük Müdürlüğünün çok önemli bir bölge olduğuna dikkat çekerek görevinde yükselmek isteyen gümrük çalışanları için önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

Özdemir, görevini İDÇ Gümrük Müdürlüğü yapan ve İskenderun Gümrük Müdürlüğüne atanan Ömer Kuru'ya görevi devir etti. Ömer Kuru ise yaptığı konuşmada hizmetlerinden dolayı Melahat Özdemir'e teşekkür ederek İskenderun'da birlik ve beraberlik içerisinde başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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