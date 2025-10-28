Haberler

Hatay, Depremlere Rağmen İhracatta Bölgesinde Lider Oldu

Güncelleme:
Doğu Akdeniz'in sanayi kenti Hatay, 2023'ün ilk 9 ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat yaparak bölgesinde en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Çelik sektörü liderliğindeki ihracat kalemleri arasında yaş meyve sebze ve otomotiv de dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'in önemli sanayi kentlerinden Hatay, 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğramasına rağmen bu yılın 9 ayında kaydedilen 2 milyar 559 milyon 43 bin dolarlık ihracatla bölgesinde ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024'ün ilk 9 ayında 2 milyar 537 milyon 854 bin dolarlık dış satım yapılan Hatay, bu yılın aynı döneminde ihracatta yüzde 0,8 artış yakaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen kentten, ocak-eylül döneminde çeşitli ülkelere 2 milyar 559 milyon 43 bin dolarlık ürün pazarlandı.

Doğu Akdeniz'de en fazla dış satıma ulaşan Hatay'ı, 2 milyar 314 milyon 126 bin dolarla Mersin, 2 milyar 204 milyon 479 bin dolarla Adana ve 113 milyon 14 bin 860 dolarla Osmaniye takip etti.

Çelik sektörü ilk sırada

Kentin 9 aylık ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış yakalayan çelik sektörü, 1 milyar 573 milyon 383 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Yaş meyve sebze ihracatının 308 milyon 539 bin 690 dolarla ikinciliğe ulaştığı listede, otomotiv endüstrisi 92 milyon 908 bin dolarla üçüncü oldu.

İhracatta dikkati çeken artışlar

Hatay'ın 9 aylık dış satımında su ürünleri ve hayvansal mamullerin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 147,6'lık artışla 50 milyon 578 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde demir ve demir dışı metaller sektörü de yüzde 143,7'lik artışla 39 milyon 437 bin dolarlık dış satım yaptı.

Kentte gemi, yat ve hizmetleri grubunun ihracatı yüzde 163,9'luk artışla 89 bin 560 dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi
