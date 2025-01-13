Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Hatay'daki Suriyeliler Ülkelerine Dönmek İçin Araçlarını Ucuza Satıyor

Hatay'daki Suriyeliler Ülkelerine Dönmek İçin Araçlarını Ucuza Satıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönüş hazırlığıyla birlikte araçlarını piyasa fiyatının altında satarak araba pazarında hareketlilik sağlıyor. 11 yıl sonra Suriye'ye dönecek olanlar, araçlarını hızlıca satıp, borçlarını ödendikten sonra yeni hayatlarına başlamayı planlıyor.

Hatay'da yaşayan ve ülkelerine dönmeyi planlayan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına gelmeye devam ediyor. Araçlarını piyasanın altında satışa sunan Suriyeliler, araba pazarında araç fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüş hazırlığındaki Hatay'daki Suriyeliler de ev ve araçlarını satışa çıkarmaya başladı. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki araç pazarına gelen Suriyeliler 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyor. Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla araba pazarında olumlu yönde hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Arabamı satıp gelecek hafta Suriye'ye gideceğim"

Arabasını satıp 11 yıl sonra ülkesine dönecek olan Suriyeli Musap Elubeydi, "Ben 2013 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. İnşaatlarda boyacılık yapıyorum. Arabamı satmak için araba pazarına geldim. Arabamı satıp aldığım parayla önce borçlarımı ödeyeceğim. Borcu ödedikten sonra ülkeme geri döneceğim. Kalan parayla da ev yapacağım. Suriye'de Hama şehrine gideceğim. Hama'daki evimin biraz hasarı var ama tadilatını yapıp yaşayacağım. Arabamı satıp gelecek hafta Suriye'ye gideceğim. Türk kardeşlerimiz bize çok yardım etti. Onlara ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. İnşallah Suriye daha iyi olacak. Allah Esad'ın cezasını verecek. Savaş bitti ve biz de ülkemize geri döneceğiz" dedi.

"Suriyeliler savaş bittiği için araçlarını satmak zorunda kalıyor"

Suriyelerin araçlarını satmalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini ifade eden Hamza Alış, "Ben devamlı buraya gelirim. Buradaki 2 aracımıza 230 bin TL ile 220 bin TL alıcı arıyoruz. Suriyeliler savaş bitmeden önce araç satmıyorlardı ama savaş bittiği için araçlarını satmak zorunda kalıyorlar. Suriyeliler ülkelerine geri dönmek için araçlarını ucuza satmaya çalışıyor. Ben aracıma 230 bin TL fiyat verirken 200 bin TL'ye fiyatı düşüreceğim. Bu şekilde olumlu düşüşler olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Trump'ın Hazine Bakanı adayı Bitcoin dahil tüm varlıklarını satıyor
img

Putin'e destek olan Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif
img

Özel odası ve ışığı bile var! Bir şehrin gözbebeği oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Yangınla boğuşan ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.