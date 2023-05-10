Hatay'da Uluslararası Finans Kuruluşları Deprem Sonrası İhtiyaçları Görüşmek İçin Toplandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, uluslararası finans ve çevre kuruluşlarıyla bir araya gelerek deprem sonrası ortaya çıkan ihtiyaçları görüştü. Toplantıda, sürdürülebilir tarım politikalarına destek verilmesi ve Hatay'ın yeniden yapılanması için uluslararası finans kuruluşlarının yardım önerileri sunuldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Afet Koordinasyon Merkezi'nde uluslararası finans ve çevre kuruluşları ile bir araya gelerek deprem sonrası ortay çıkan ihtiyaçlara ilişkin soruları yanıtladı.

Toplantıya, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Finans Müsteşarı ile yardımcısı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Fransa Devleti Hazine yetkilileri (CIC), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcisi (EBRD) katılırken, görüşmede Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ali Mursaloğlu da hazır bulundu.

Başkan Savaş, görüşmede heyete, deprem anında ve sonrasında Hatay'da yaşanan gelişmeleri anlattı. Savaş, kentsel dönüşüm için 2019 yılında Antakya ve Defne'de 1440 hektarlık bir alandaki 46 mahallede 25.000 binada çalışma yaptıklarını, bu binalar arasında 13.420 binada mutlaka acil olarak kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2021 Yılının Kasım ayında üst yazı ve eklerindeki raporlarla defalarca gönderdiklerini ama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütün taleplerini cevapsız bıraktığının altını çizdi.

HATAY'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARINA DESTEK VERİLECEK

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) yetkilileri, toplantıda, Hatay'da sürdürülebilir tarım politikalarına destek vermek istediklerini, ve uygulanabilir pratiklerinin yaygınlaştırılması için politika ve iletişim önerileri ile geldiklerini belirtti. Başkaı Lütfü Savaş da son zamanlarda yer altı sularının eksildiğini ve topraktaki canlı sayısının azaldığı konuşulurken, deprem sonrası Hatay'da tarımsal üretimin de sekteye uğradığını, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların arazilerini Suriyelilere satıp şehre ya da başka illere gittiğini, bunun önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere tohum, gübre ve fide desteği adı altında tamamen maliyetine piyasa fiyatlarının artmasını önleyici satış gerçekleştirdiklerini anlattı.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI HATAY'DA DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN SEFERBER

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ile Fransa Devleti Hazinesi (CIC), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) heyetleri ise Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için her türlü maddi manevi yardımın dışında teknik hizmet konularında da hazır olduklarını belirterek, yardım önerilerini sundular.

"HATAY'IN YENİDEN YAPILANMASINDA BİZİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Başkan Savaş heyete, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için plan ve projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Hatay'da yeniden yapılanma restorasyon işinin İstanbullu bir firmaya verildiği iddia ediliyor. Hatay'dan hiçbir kurumu, Sivil Toplum Kuruluşlarını, Üniversiteleri, konularında uzman Profesörlerimizi, Büyükşehir Belediyesini, bu oluşumun içine dahil etmiyorlar. 13 medeniyet 27 kültür yaşamış burada. Bunları bilmeden tanımadan bu şehirde nefes alıp yaşamadan Hatay'ı yeniden ayağa kaldıramazsınız" dedi.