Üye Girişi
Haberler

Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor.

HATAY (İHA) – Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor. Kentte en çok üretilen tropikal ürün muz, seralarda afetzede çiftçiler tarafından üretiliyor. Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Alkan, 3 yıl önce kurduğu 10 dönümlük serasında muz yetiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan hasadın bereketinden memnun olan Alkan, ürünün kilogram fiyatını seradan dönem dönem 20 TL ile 25 TL arasında satıyor. Market raflarındaki fiyatlarla sera fiyatları arasındaki farka tepki gösteren çiftçi Alkan, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

"Serada muzlar 20 - 25 TL iken market raflarında 50 TL - 80 TL arasında fiyatlar var"

Çiftçi Mehmet Alkan, 10 dönümlük serasındaki muz hasadından memnun olduğunu dile getirerek, "Buradaki muz serasını kuralı 3 yıl oldu. Burada 10 dönümlük arazide hasat yapıyoruz. Muz bir tropikal bir meyve türü olduğu halde verim açısından şükürler olsun ki çok iyiyiz. Fiyat konusunda hiç memnun değiliz. Burada bu yıl fiyat 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Dışarı çıktığımızda marketlerde 50 ila 80 TL arasında bir rakam görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Biz üretici olarak burada her türlü ilaç ve gübre gibi etkenlerle uğraşırken dışarısı bizim aldığımızdan bir kat daha fazlasını kazanıyor. Geçen yıl ki hasatla aynı gibiyiz. Muzun üretimi doğumundan mahsulü alışımıza kadar 12 ay süre geçmesi gerekiyor. Şükürler olsun ki en azından bu bir tropikal meyve olduğu halde Antakya ve Hatay gibi depremde büyük hasar alan bölgede bu mahsulü çıkarmak bizim için bir başarıdır. Topraklarımız çok iyi verimlidir. Muz, deniz kenarında olan bir mahsul olduğu halde biz bunu şehrin iç kesimlerinde ekip diktiğimizde yine de şükürler olsun ki hasadımızı alıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye hatay Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 4 çocuk babası çiftçiyi, akıl almaz bir yöntemle 430 bin TL dolandırdılar

4 çocuk babası çiftçiyi, akıl almaz bir yöntemle 430 bin TL dolandırdılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title