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Hatay'da Kalıpçı Ustalarının Yevmiyesi 1750 TL'ye Çıktı

Hatay'da Kalıpçı Ustalarının Yevmiyesi 1750 TL'ye Çıktı
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Hatay'ın yeniden inşası esnasında kalıpçı ustalarının yevmiyeleri 1750 TL'ye ulaştı. İnşaat sektöründe çalışan Ahmet Turunç, zor koşullarda emek verdiklerini ifade etti.

Hatay'ın yeniden inşası için devam eden inşaatlarla birlikte kalıpçı ustalarının yevmiyeleri bin 750 TL'yi buldu. İnşaat sektöründe kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç, soğuk havada zor şartlarda Hatay'ın yeniden inşası için emek verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da kentin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Binlerce konutun devam ettiği kentte inşaat sektörü en popüler meslek grubu konumunda. İş yoğunluğunun yaşandığı kentte işçilerin yevmiyeleri 2 bin TL'ye yaklaşmış durumda. Depremin ilk zamanlarına oranla iş yoğunluğunun azaldığı kentte kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç, zor şartlarda çalıştıklarını ifade ederek bin 750 TL yevmiye aldığını söyledi.

"Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız"

Hatay'ın inşası için soğuk havada zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Ahmet Turunç, "Depremde derin yaralar aldık. Bu yüzden yevmiyelere pek bakmıyoruz. Eğer bakmış olsaydık gidip yurt dışında çalışırdım. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Biz burada kalıpçı olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu soğukta elimizden gelen gayreti vermeye çalışıyoruz. Bizim ekip bazen 7, bazen 12 kişi oluyor. İşlere göre ekip sayısı değişiyor. İş yoğunluğu depremin ilk günlerinki gibi değil ama yine de işler oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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