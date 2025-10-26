Haberler

Hatay'da Ejder Meyvesi Üretimi Artıyor: Hasat 180 TL'den Başladı

Hatay'da Ejder Meyvesi Üretimi Artıyor: Hasat 180 TL'den Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da çiftçi Fehmi Kaba, geçtiğimiz yıl bir dönüm araziden elde ettiği başarının ardından bu yıl ejder meyvesi ekimini 2 dönüme çıkardı. Beyaz ve kırmızı türleriyle hasada geçen Kaba, ürünlerinin kilogramını tarlada 180 TL'den satıyor.

Hatay'da çiftçilik yapan Fehmi Kaba, geçtiğimiz yıl bir dönüm araziye ektiği ejder meyvesinde hasattan memnum kalınca bu yıl 2 dönüme çıkardı. 2 dönüme ektiği beyaz ve kırmızı ejder meyvesinde hasada başlayan Kaba, ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL'den alıcıyla buluşturuyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da tarımda ürün yelpazesi her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Kış aylarında ılıman geçen havayı fırsat bilen Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Fehmi Kaba, üç yıl önce ejder meyvesi fidanı dikerek üretime başladı. Geçtiğimiz yıl bir dönüm araziden 1 tondan fazla ejder meyvesi hasat eden Kaba, hasattan memnun kalınca bu yıl 2 dönüm alana dikim gerçekleştirdi. 2 dönüme ektiği beyaz ve kırmızı ejder meyvesinde hasada başlayan Kaba, ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL'den alıcıyla buluşturuyor.

"Bakımını domates, biber, kavun ya da karpuz gibi yapıyoruz; ilacını, suyunu, gübresini zamanında veriyoruz"

Geçtiğimiz yıl bir dönüm alandan bir tondan fazla mahsul hasat ettiğini belirten Kaba, ejder meyvesinin veriminden memnun olduğunu belirterek, "Bu sera iki dönüm. Önce bir dönümünü ektim, meyvenin verimini güzel görünce kalan bir dönümü de bu yıl kırmızı ejder meyvesi olarak ektim. Şu anda hem beyaz hem de kırmızı türü yetiştiriyorum. Bakımını domates, biber, kavun ya da karpuz gibi yapıyoruz; ilacını, suyunu, gübresini zamanında veriyoruz. Ancak ejder meyvesi soğuğu da sıcağı da sevmeyen bir bitki. Buna rağmen iyi bir ürün alıyoruz. Geçen yıl bir dönümden bir tondan fazla mahsul aldım. Bu yıl dondan ve sıcaktan etkilendi ama yine de verim bekliyorum" dedi.

Seradan doğrudan alım yapan tüccar Halil Ay ise ejder meyvesinin lezzeti ve besin değerine dikkat çekerek, "Arsuz Madenli'deyiz, ejder meyvesinin tadına bakmaya ve satın almaya geldik. Güçlü bir probiyotik ve lif kaynağı. Tadı çok güzel, kiviye benziyor. Muz gibi soyuluyor, şekersi bir aroması var. Gerçekten çok beğendik" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Ünlü oyuncu 'Filistin kırmızı çizgim' diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu bu görüntüyü paylaşıp rekortmen diziden ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.