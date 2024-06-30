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Hatay'da çamurdan yapılan tandırda pişirilen ürünlerle çocuklar okutuluyor

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Hatay'da çamurdan yapılan tandırda pişirdikleri ürünleri satarak çocuklarını okutan İmami ve Abdulhalik Tokmak çifti, kavurucu sıcakta evlatları için ter döküyor.

Hatay'da çamurdan yapılan tandırda pişirdikleri ürünleri satarak çocuklarını okutan İmami ve Abdulhalik Tokmak çifti, kavurucu sıcakta evlatları için ter döküyor.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Hatay'da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Çeşitli meslek grupları da sıcak havadan olumsuz etkileniyor, bu meslek gruplarından biri de Hatay'da yaygın olarak yapılan tandırcılık. Çamurdan yapılan tandırda ateş başında ter döken vatandaşlar, zorlu şartlarda kazanç elde ediyorlar. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki İmami Tokmak, 10 yıldır tandırcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kavurucu sıcakta evlatlarını okutabilmek için emek veren İmami Tokmak'ın en büyük destekçisi de 54 yaşındaki eşi Abduhalik Tokmak. İmami Tokmak'ın tandırda pişirdiği; ekmek, biberli ekmek ve gözleme vatandaşların damağında tat bırakıyor.

Sabah saat 5'te başlayan mesainin akşam saat 8'e kadar sürdüğünü dile getiren Abduhalik Tokmak, "Tandır işi yapıyoruz; ekmek, katıklı ekmek, ıspanaklı yapıp halka satıyoruz. Bizi gören sağ olsun gelip satın alıyoruz 4 çocuğumuz var, onları okutmak içim kurduk bu işletmeyi ve bütün yatırımız onlar için. Bu aralar biliyorsunuz hava aşırı derece sıcak, biz saat sabahın beşinde uyanıp akşam sekize kadar burada eşimle birlikte çalışıyoruz. İşi yapmak zor ama çocuklarımızın geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımız iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Bu işi yapmak gerçekten çok zor ve zahmetli"

Kavurucu sıcakta tandır başında çalışmanın zor olduğunu belirten İmami Tokmak, "Bu işi yapmak gerçekten çok zor ve zahmetli. Durumuz şu an iyi ama çok zor bir iş, çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Eşimle birlikte yapıyoruz ve birbirimize yardımcı oluyoruz. Ekmek fiyatı şu an güncel olarak 10 TL, katıklı ise 12 ila 15 TL arası değişiyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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