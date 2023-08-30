Hatay'da Belediye Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretiyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Arsuz Belediyesi tarafından kurulan güneş enerji panelleriyle ayda yaklaşık 180 bin kilovat elektrik üretiliyor. Belediye, güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşılamak için semt pazarlarının çatılarına paneller kurdu ve aylık faturasını da karşılar hale geldi.

Hatay'da, Arsuz Belediyesi, kurduğu güneş enerji panelleriyle ayda yaklaşık 180 bin kilovat elektrik üretiyor.

Arsuz Belediyesi, elektrik ihtiyacını karşılamak için Karaağaç Mahallesi'nde 2 bin 521 metrekarelik ve Çetillik Mahallesi'ndeki 1792 metrekarelik semt pazarlarının çatısına güneş enerji panelleri kurdu.

Yaklaşık 7 ay önce kurulan panellerden saatte ortalama 500 kilovat elektrik üreten belediye, aylık ortalama 20 bin liralık faturasını da karşılar hale geldi.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA muhabirine, ilçelerinin tarımsal üretimin yanı sıra turizmiyle de öne çıktığını söyledi.

İlçelerinin her karışından tarımını, turizmini etkilemeden en iyi ve temiz bir şekilde yararlanmak için çalıştıklarını aktaran Güven, bu kapsamda verimli araziler dışında kalan alanlarda çalışma yaptıklarını belirtti.

Güven, ilçedeki iki semt pazarının çatısına güneş enerji paneli kurduklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Arsuz'un bol güneşinden yaralanmak istedik. Hem çevreyi korumak hem de gelecek nesillere daha yeşil, sağlıklı, tabiatı korunan bir Arsuz devretmek için böyle bir güneş enerji sistemi projesi oluşturduk. Çok şanssız bir dönem geçirdik. Depremden önce aslında faaliyete geçmişti. Yaklaşık 7 aydan beri sistemimiz enerji üretiyor. Elektrik işletmesine biz bunu satıyoruz ve karşılığında da elektrik enerjimizin ücretini hemen hemen sıfıra indirdik."