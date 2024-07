Hatay'da araç pazarında durgunluk devam ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde her pazar günü kurulan ve 300 ila 500 aracın satışa sunulduğu araç pazarında vatandaşların durgun bekleyişi devam ediyor. 6 haftadır 200 bin TL'lik aracını satamayan Mehmet Özgür Batı, gelen tekliflerin düşük olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yıllardır her pazar günü kurulan araba pazarı uzun zaman sonra yeniden kurulmaya başlamıştı. Vatandaşların hiçbir ücret ödemeden gelip araçlarını satışa sundukları araba pazarı, Hataylıların ikinci araç alım ve satımında uğrak noktası oldu. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 ila 500 arasında araç satışa sunuluyor. Türkiye 2. el araç piyasasının kalbinin attığı noktalardan olan pazarda her fiyata ve her bütçeye uygun araç almak mümkün fakat artan faiz oranlarının yüksek olması ve piyasadaki durgunluk nedeniyle araba piyasası olumsuz etkilemiş durumda. Araç fiyatlarının internete göre arttırılmasıysa alanı da satanı da rahatsız ediyor.

"Burada hep insandan çok araba var ama satılmıyor"

6 haftadır aracını satmak için getiren ama satamayan Mehmet Özgür Batı, "Araba piyasası baya düşmüş ve ikinci el satışları durmuş. Burada hep insandan çok araba var. Satılmıyor. Arabaları getiriyoruz hep piyasalara ölü para veriyorlar. 2003 model ABS, hidrolik direksiyon ve otomatik cam var. İsteyen olsa 200 bin lira vereceğim ama satışımız yok. Her yer araba dolu ama satış yok. Artık inşallah önümüzdeki aya düzelir. Nereden baksan burada yine bir 150 araç çıkar. O da galericiler daha getirmemiş. Galerici açık olsa onlar hepsini getirse burası sığmaz zaten. Hemen hemen 1000 araç bu bölgeye sığar ama getirmiyorlar. Acil satılacaklar buraya geliyor. Ben arabamı 6 haftadır getiriyorum ama işte kısmet ölü fiyat veriyorlar. 150 bin TL veriyorlar. Benim arabamın değeri 200 bin TL ama 150 bin TL verdikleri için ben de satmıyorum" dedi.

"Aracın fiyatını bilemiyorsun, tahmin edemiyorsun ve herkes internete bakıp fiyat biçiyor"

Araç fiyatlarını herkesin bir biri üzerinden arttırdığını dile getiren Eser Sarıoğlu, "Burada 100 bin TL'den tut 1-1,5 milyona kadar araba bulunuyor. Serbest piyasa var. Herkes kafasına göre bir fiyat tutturmuş ve çok dengesiz. Aracın fiyatını bilemiyorsun ve tahmin edemiyorsun, herkes internete bakıp fiyat biçiyor. Arkadaşına sorup fiyat biçiyor. Gerçek piyasayı hiç kimse bilmiyor şu anda. Araba satan bence bir daha almıyor. Satan faize yatırıyor. Gelip alan da yok zaten. Burada son modellerini bulamıyorsunuz maalesef. Ben yüksek model bir araba arıyorum ama yok. Benim araba biraz düşük model ve satıp yükseltmek istiyorum. Satamıyorsun. İnsanlar paralarını faize yatırmış. Bankaya yatırmış faizler yüksekti. Satamayınca da biz yeni bir araç alamıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY