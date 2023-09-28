Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devlet bankasına yatırdığı 130 milyon TL parasını hesabında göremediğini ve hiçbir şekilde geri alamadığını iddia eden kadının işlemlerini yürüten banka personeli, söz konusu olayın gerçek dışı olduğunu ve kendisinin 45 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Hatay'da 130 milyon TL'lik deprem vurgununda 'asıl ben dolandırıldım' iddiası

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devlet bankasına yatırdığı 130 milyon TL parasını hesabında göremediğini ve hiçbir şekilde geri alamadığını iddia eden kadının işlemlerini yürüten banka personeli, söz konusu olayın gerçek dışı olduğunu ve kendisinin 45 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

İddiaya göre, deprem öncesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Nejla Manavcı, yıllardır biriktirdiği 130 Milyon TL parasını 2022 yılının Aralık ayında bir devlet bankasına taşıdı. Parasını faizle bankaya yatıran ve gerekli evrakları alan kadın, bir süre boyunca parasını hesabında göremedi ve hiçbir şekilde geri alamadı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası parasını hesabında göremeyen ve 130 milyon TL'sinin akıbetini sormak isteyen kadın, bankaya gittiğinde müdür ve personel tarafından bankanın yıkıldığı iddiasıyla karşılaştı. Söz konusu iddiaları yalanlayan banka personeli, kendisinin de kandırıldığını ve Manavcı tarafından 45 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Olayların gerçek dışı olduğunu vurgulayan şahıs, Manavcı'nın elinde bulunan evraklar üzerinde oynama yaptığını ve söz konusu imzası bulunan bölümler ile ilgilide kendisinin de kandırıldığını vurguladı.