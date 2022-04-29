Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi - Haberler

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Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçilere 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçilere 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hizmet süreleri boyunca belediye personelinin emek ve alın terinin karşılığı olarak ikramiyeyi hak ettiklerini belirterek, güzel ve sağlıklı günlerde harcamalarını diledi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, Lütfü Savaş, Hatay, Ekonomi, Haberler

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