Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çiftçilerle bir araya geldi

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, maliyetine çiftçi ile buluşturulan organomineral gübrenin bitkilerdeki etkisini yerinde görmek için Kırıkhan'da çiftçilerle bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, maliyetine çiftçi ile buluşturulan organomineral gübrenin bitkilerdeki etkisini yerinde görmek için Kırıkhan'da çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Savaş, Hataylı çiftçinin üretim maliyetini düşürmek ve toprağı korumak hedefiyle Büyükşehir bünyesinde ürettikleri organomineral gübrenin uygulandığı Kırıkhan ilçesi Çiloğlan Mahallesi'ndeki buğday tarlalarında çiftçiyi ziyaret etti.

Ziyarette, toprak analizlerinden başlamak üzere tarımın geliştirilmesi için birkaç yıldır geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Savaş, çiftçilere ulaşmanın sevinci içinde olduklarını kaydetti.

Gübre fiyatlarının arttığı bir dönemde Hatay'da sözleşmeli tarım yaptıkları çiftçi sayısını her sene artırma hedefinde olduklarını da sözlerine ekleyen Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprak yapısını biliyoruz. Türkiye'de yıllarca kimyasal gübre kullanıldı. Bu kimyasal gübrelerle topraklarımız taş gibi oldu. Tuz oranı arttı, kireçlendi. bu gübre ile toprağın eski haline geleceğini, yumuşacağını, her türlü yararlı organizmanın rahat rahat hareket edeceği ve toprağın kendiliğinden havalanacağı bir pozisyona geleceğini biliyoruz. Organomineral gübre aynı zamanda kireci ve tuzu minimize ediyor. Toprak yumuşadıkça da ürünlerimiz bollaşıyor ve bereketli hale geliyor."

Girdi masraflarının sürekli arttığına dikkat çeken Savaş, bu yükün de çiftçinin üstüne bineceğini, kendilerinin bunu minimize edip, imkanları zorlayarak gübreyi üretilen maliyet ile çiftçiye satacaklarını aktardı.