Hastalıklar çoğaldı, vatandaşın turşu suyuna talebi arttı

Havaların soğumasıyla vatandaşın turşu suyuna yoğun talep gösterirken, satıcılar, insanların bağışıklığını güçlendirmek, hastalıkları yenmek ve gripten korunmak için tercih ettiklerini anlattı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte artan grip ve soğuk algınlığına yönelik vatandaş bireysel önlemler almaya devam ediyor. Halk arasında sağlık açısından faydalı olmasıyla bilinen turşu suyu, son günlerde hastalıklardan korunmak amacıyla vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya kalıyor. Gezmek için dışarıya çıkan vatandaşların da gün içerisinde tükettiği çay ve kahvenin yerini alan turşu suyu, evlere de taşınıyor. Litrelik şişelerle satın alan birçok kişi evine götürerek ailesiyle birlikte tüketiyor.

"Şişe ile satın alarak evine götürenlerin sayısında da ciddi bir artış var"

Eskişehir'de turşu ve turşu suyu satışı yapan Güray Atalay, hastalıkların artışıyla birlikte vatandaşın yoğun talep gösterdiği turşu suyunun litrelik şişelerle evlere götürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu zamanlarda tam mevsimsel geçişlerden dolayı hastalıklar arttı. Dolayısıyla da turşu ve turşu suyu bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşların yoğun talebi var. Normal zamanda vatandaşın gezerken içtiği çayın, kahvenin veya soğuk içeceklerin yerini şu anda iç ısıtan turşu suyu almış durumda. İnsanlar bağışıklığını güçlendirmek için, hastalıkları yenmek için, gripten korunmak için turşuyu ve turşu suyunu tercih ediyor. Turşu suyunu bardakla alanların yanında şişe ile satın alarak evine götürenlerin sayısında da ciddi bir artış var. Vatandaşlar evlerine götürdüğü için artık çocuklar bile severek turşu suyu içiyor." - ESKİŞEHİR