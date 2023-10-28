Hasçelik, Yeni Üretim Tesisleriyle Cari Açığa Pozitif Katkı Sunacak

Yeni üretim tesisleriyle cari açığa pozitif katkı sunulması amaçlanıyor.

Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, 200 milyon eroluk yeni yatırımlarla cari açığa ve istihdama katkıda bulunacaklarını belirterek, "Odağımız sürdürülebilir bir ekonomi hedefiyle sektörümüze öncülük etmek. Türkiye, bir gün uzaya araç yolladığında biz de bu sürecin bir parçası olmak istiyoruz. Yeni üretim tesisimizde ülkemizin en modern vasıflı çeliklerini üreteceğiz ve ihracata odaklanacağız. Hem vasıflı çelik üretimimizde sağlayacağı artış hem de cari açığın azaltılması konusunda sunacağımız olumlu katkı nedeniyle yatırımımızı son derece önemsiyoruz. Türkiye'de ilk kez hurda ön ısıtma teknolojisini kullandığımız tesisimizde, daha az enerji tüketimi sağlayıp, enerji verimliliği arttırarak yeşil çelik üretimine odaklanacağız. Kota ve anti dampingleri aşmak için yurt dışında yatırım yapmaya başladık. Meksika, ABD'ye de önemli ölçüde üretim yapıyor; büyüyen bir pazar. Birkaç yıl içinde yurt dışında üretim yapmak için yeni adımlar da atacağız. Gelişmişliği sürdürülebilir hale getirmek için sanayinin payını artırmamız gerekiyor. Biz de yenilenebilir enerji kullanımını artırabilmek adına 2024 yılında kullanacağımız enerjinin tamamını temiz enerji ile üretmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda 3 ayrı tesise, 35 megawatt'lık, toplamda 22 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santralı yatırımı yapacağız. Kendi sektörümüzde e-ticaret satışı yapan tek şirketiz" dedi.

Vasıflı çeliğin katma değerinin yüksek olduğunu belirten Faydasıçok, "Vasıflı çeliğin kullanım alanlarında otomotiv, makine imalat sanayi, beyaz eşya, enerji, savunma, havacılık ve uzay sanayi öne çıkıyor. Türkiye'de toplam çelik üretimi yaklaşık 35 milyon tona denk gelirken; vasıflı çelik üretimi ise ancak 1,5-2 milyon seviyesinde seyrediyor. Almanya'da vasıflı çelik üretimi, toplam üretimin yüzde 35'i. Çin'de ise sadece bir şirketin toplam vasıflı çelik üretimi Türkiye'nin toplam çelik üretimi kadar. Ülke olarak vasıflı çelik üretimine daha fazla destek vermemiz tüm imalat sanayimizin gelişimine destek sağlayacaktır. Çin'de tüketim yüzde 20'ye yakın oranda düştü. Kalan ürünü dünyaya arz edince mal bolluğu yaşandı ve talep azalınca da tüm dünyada çelik fiyatları düşüşe geçti. 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra fiyatlarda bir toparlanma bekliyoruz. Çin'de toplamda 1 milyar 100 milyon tonluk üretim var. Son dönemde azalan talep nedeniyle Çin'deki ürünlerin yurt dışı piyasalara sunulması rekabeti çok daha artırdı. Buna bir de kotalar eklenince bizim de çözüm yolları bulma gerekliliğimiz artıyor. Avrupa'nın koruma tedbirleri, kotalar kullanılarak geçilebilir. Pazarımızı çok ucuza açmamalıyız. Biz de gerekirse koruma önlemleri koymalıyız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması sürece önemli. Hedefimiz karbon sıfır değil; karbon negatif hale gelebilmek. Gelişmiş ülkeler uzun süredir bu konuda yol haritalarını oluşturdular" diye konuştu. - İSTANBUL