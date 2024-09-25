Üye Girişi
Haberler

Hapimag Türkiye, Swiss Days 2024'te Sürdürülebilir Turizm Projelerini Tanıttı

Hapimag Türkiye, Swiss Days 2024'te Sürdürülebilir Turizm Projelerini Tanıttı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Swiss Days 2024 etkinliğine katılan Hapimag Türkiye, 30 yılda hayata geçirdiği sürdürülebilir turizm projelerini anlattı. İki ülke arasında köprü kurarak yerel değerlere önem verdiklerini aktaran Kerem Demirkol, Türkiye turizm sektöründeki başarıyı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını vurguladı.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası tarafından organize edilen Swiss Days 2024 etkinliğine katılan Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Türkiye'de sürdürülebilir turizm adına 30 yıldır hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası ile birlikte organize edilen Swiss Days 2024, bu yıl 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl "Gelecek Yolunuzu Tasarlayın - Eğitim, Deneyim, Kariyer" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Türkiye'de sürdürülebilir turizmin örnek temsilcilerinden olan tesislerinin, 30 yılda hayata geçirdiği öncü çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Demirkol, 'İsviçre Mükemmeliyeti ile Türk Misafirperverliği ve Gastronomisi Arasında Köprü Kurmak' başlıklı oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tam 30 yıldır bir gün bile kapanmadan misafirlerimize hizmet veriyoruz. İsviçre modelinin başarısı Türk misafirperverliği ile birleşince ortaya sürdürülebilir başarı çıkıyor. Doğayla iç içe, ekosisteme saygı duyarak, çok başarılı bir kadro ile 30 yıldır Bodrum'un eşsiz koylarından Yalıçiftlik'te hizmet veriyoruz. İki ülke arasında, turizm gibi önemli bir sektörde köprü işlevi üstlenmekten gurur duyuyoruz."

2024 sezonunu oldukça iyi geçirdiklerine dikkati çeken Demirkol, "Türkiye turizm sektörü 2024'ü oldukça parlak geçirdi. Bodrum ve otelimiz açısından da verimli bir sezon oldu. Yılın 12 ayı açık olan bir tesis olarak şimdi 'sarı yaz'a odaklanıyoruz. TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin turizm geliri, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artışla 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Üçüncü çeyrek verilerinde de geçen yıla göre artış bekliyoruz" dedi.

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir turizm anlayışıyla çalışan Hapimag Sea Garden'ın, çevreye olan duyarlılıkları sebebiyle son üç yıldır mottosunu 'Doğadan ve denizden ilham aldık' şeklinde güncellediğini hatırlatan Demirkol, "Sürdürülebilirliğe ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere bütünsel bir şekilde yaklaşan Hapimag'ın bunu, 'Daha iyi bir dünya için daha çok mutlu insan' vizyonlarına da yansıttığını vurguladı.

Tesisin, yıllardır sektörüne örnek oluşturan sürdürülebilirlik çalışmalarına örnekler veren Demirkol, tesiste 'Reverse Osmosis' sistemiyle her yıl 110 bin metreküp deniz suyunu arıtarak günlük işlerde kullandığını, tesisten çıkan evsel atık suların arıtılarak geri dönüştürüldüğünü, yemek atıklarının kompost makineleri aracılığıyla gübre yapıldığını, tesisin ihtiyaç duyduğu elektriği kendi kaynaklarıyla üretmesi için devreye alınan fotovoltaik enerji üretimi tesisinde yaklaşık 1,6 milyon kWh elektrik üretildiğini ifade etti.

"Yerel gastronominin merkeziyiz"

Yerel değerlere önem veren otelin, tesis içerisindeki zeytin ağaçlarından soğuk sıkım tekniğiyle elde ettiği zeytinyağları sayesinde 200 zeytinyağı üreticisi arasından altın madalyaya değer görülen tek turizm işletmesi olduğunun da altını çizen Demirkol, "Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında yerel ürün üretimini desteklerken, bu ürünleri mutfaklarımızda hazırlanan yemeklerle misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Bodrum mandalinasından ürettiğimiz reçeller, Karaova bölgesinden alınan Karakılçık Unu ile hazırlanan ekşi mayalı, katkısız ekmekler, kurabiye ve tatlı yapımında kullanılan keçiboynuzları, bu stratejimizin birer örneği" diye konuştu.

Demirkol, otelin bugün yüzde 47 seviyesinde olan kadın çalışan oranıyla da sektörüne örnek oluşturduğunu söyledi. Demirkol, "Çalışanlarımıza çeşitli eğitim programlarıyla birimler arası çapraz geçiş imkanı sunuyoruz. Dileyen çalışanımız, yabancı misafirlerle iletişimin daha kolay kurulması amacıyla tesisimizde sağlanan yabancı dil kurslarına da katılabiliyor. Otelimizde değişik kademelerde deneyim kazanan çok sayıda çalışan, bugün yönetici pozisyonları da dahil önde gelen turistik tesislerde görev alıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Etkinlikler Gastronomi istanbul Ekonomi Turizm Çevre Yaşam

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });