Hanzade Doğan: 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, teknoloji geliştirme ve yaratımının tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirterek, "Birkaç mega gücün tekelinde olmamalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu Hepsiburada'nın ana sponsorluğunda Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hanzade Doğan'ın katılımıyla "Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık" paneli yapıldı.

Doğan, paneldeki konuşmada, küresel ticaret ve teknolojiye dayalı ticaretin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticaretin coğrafi ayrışma ve siyaset temelli olduğunu dile getiren Doğan, dünya ekonomisinin yapısal bir değişimle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Küresel ticaret anlayışının, mal ve hizmetten ziyade veri, yazılım, teknoloji ve yeni teknolojiler tabanlı hizmetlere doğru genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Teknoloji geliştirme ve yaratımı tüm ülkelere açık olmalı. Birkaç mega gücün tekelinde olmamalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda." diye konuştu.

"Big Tech" şirketlerinin çok büyük ölçüde bilgi ve veri biriktirdiğine dikkati çeken Doğan, bu birikimle kamuoyunu etkileme hatta seçimlere bile etki etme gücüne sahip olduklarını kaydetti.

Teknoloji tabanlı küresel büyümenin kapsayıcı olması için tüm toplumların bu sürecin bir parçası olması gerektiğini belirten Doğan, şunları ifade etti:

"Bu firmaların ağ etkileri ve finansal güçleri sayesinde etki kapasiteleri çok artıyor. Bu durumda ülkelerin kendi ulusal teknoloji şirketlerini çıkarmaları oldukça güç bir hale geliyor. Bu da kapsayıcı küresel teknoloji ve dijital ticaretin geleceği için sağlıksız bir ortama işaret ediyor. Teknoloji yaratımını ve yatırımını hem jeopolitik aşırılıklardan hem de 'Big Tech'in aşırılıklarından kurtarmamız gerekiyor. Teknolojiye yeni girenlere ve görece daha küçük ülkelerdeki oyunculara küresel ilerlemeye katkıda bulunmaları için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adil bir rekabet ortamı sağlanması büyük önem taşıyor. Sorumlu teknoloji uygulamaları, küresel ticaret, entegrasyon, verimlilik, büyüme ve barış için temel olacaktır."

Teknolojide Çin ve ABD arasında bir bloğun oluştuğuna da değinen Doğan, "Çoğu ülke ABD ve Çin arasında seçim yapmaya zorlanmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.