Hanjin Filipinler Tersanesi'nin ihtiyaç fazlası ekipmanları satışa çıkarıldı

Hilco Industrial Acquisitions, Hanjin Filipinler Tersanesi'nin eskiden sahip olduğu ihtiyaç fazlası ekipmanlarının satışını duyurdu. Tersane, dünyadaki en büyük 10 tersanesi arasında gösteriliyor.

Hollanda merkezli Hilco Industrial Acquisitions, Hanjin Filipinler Tersanesi'nin daha önce sahip olduğu ihtiyaç fazlası ekipmanlarının satışını duyurdu.

ABD merkezli Hilco Global'in Hollanda merkezli faaliyet gösteren şirketi Hilco Industrial Acquisitions, Filipinler Subic Bay'de bulunan Hanjin Filipinler Tersanesi'nin stratejik satın alımının ardından eskiden sahip oldukları ihtiyaç fazlası ekipmanlarının satışını duyurdu.

Verilen bilgiye göre tersane, dünyadaki en büyük 10 tersanesi arasında gösteriliyor. Öne çıkan ekipmanlar arasında; köprülü gezer vinç, hidrolik ve paletli vinçler, hava platformları, traktör ve römorklar, kamyonlar, otobüsler, arabalar, gemiler gibi araçlar yer alıyor.

Hilco Industrial Acquisitions CEO'su Robert Bouland, "Bu satış, yüksek kaliteli gemi yapımı ekipmanı satın almak isteyen alıcılar için bir fırsat" dedi. Bouland ayrıca, Asya ve Amerika'dan önemli bir ilgi beklediklerini, önemli varlıklardan oluşan kapsamlı bir paket satın alma tekliflerini değerlendirmeye açık olduklarını belirtti. - İSTANBUL