'Hanım Eller' sergisi ŞSM'de açıldı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren aile merkezinde açılan kurslardan yararlanan kadınların ürettiği eserler, 'Hanım Eller' adıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mefruşat, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, el sanatları, ahşap boyama, yağlıboya resim, amigurumi, rölyef, alüminyum folyo ve karakalem branşlarda üretilen ürünlerin açılışını, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yaptı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) içerisinde yer alan Şehitkamil Sanat Galerisi'nde (ŞSG) gerçekleştirilen 'Hanım Eller' isimli serginin açılışına, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bugüne kadar 27 aile merkezinde 42 farklı branşta açtıkları kurslardan toplam 311 bin 248 kişinin yararlandığı bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içerisinde 15 bin 539 kişiye eğitim imkanı sunduklarını kaydetti. Bir yandan kursa katılım sağlayan annelere eğitim verirken, diğer yandan da 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına da okul öncesi eğitim verdiklerini belirten Başkan Fadıloğlu, kadınların öğrendikleri bilgiler doğrultusuna ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağladıklarını söyledi.

"Bu döngünün daha ileriye gitmesi açısından bu sergiyi önemsiyoruz"

Serginin açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirdiğimiz 27 aile merkezimiz var. Bu 27 aile merkezimizde 42 ayrı branşta faaliyetlerimiz var. Aslında biz, aile merkezlerimizde ürünlerle ilgili sergilerin açılışlarını ayrı ayrı gerçekleştirdik. Ancak şehre bunları tanıtmak adına da bunun bir sergi salonunda sergilenmesinin gerekliliğine inandığımız için bugün bu sergiyi hayata geçiriyoruz. Emek veren tüm kursiyerlerimize ve hocalarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Şehitkamil Belediyesi bünyesinde yaklaşık 311 bin 248 eğitim alan kardeşimiz oldu. Son dönemde de 15 bin 539 öğrencimiz buradan hizmet aldı. Aile merkezlerimizde bizim en önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi, aile merkezinin içerisinde aynı zamanda 3-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın da eğitimi verildiği Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalar var. Anneler bir tarafta kendi etkinliklerini sürdürürken hem kişisel gelişimlerini tamamlamak adına hem de burada bir meslek sahibi olmak, onun ötesinde hobilerini hayata geçirmek açısından önemli bir noktada, çocuklarının da eğitimlerini biz burada sağlıyoruz. Burada, özellikle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de hobileri hayata geçirirken, aynı zamanda aile bütçesine de katkı sağlayacak organizasyonların olmasını istiyoruz. Çok şükür şu ana kadar gezmiş olduğum aile merkezlerinde sorduğumda, "Satış yapılıyor mu?" diye gerçekten nitelikli ürünler ortaya çıkmış ve bunlar da aile bütçesine katkı olarak yeniden ekonomik olarak dönmüş. Bu döngünün daha ileriye gitmesi açısından bu sergiyi önemsiyoruz. İnşallah açık olduğu süre içerisinde yaya yolu üzerinde olması münasebetiyle, çarşıdaki dolaşan yayaların da burayı gezme imkanı olacak. Belki satışı daha üst kademelere taşıyacak bir organizasyon oluşmuş olacak. Ben, tekrar katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken, gerçekten Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu bu öğretmen destekleri sayesinde, hanım kardeşlerimizin de bu kurslarımıza göstermiş olduğu teveccühle bugün bu sergiyi hayatta geçirmiş oluyoruz. Tekrar tüm ekip arkadaşlarımla birlikte emek veren, bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Velilerimizin böyle güzel projelerde yer alması bir değerdir

Sergi öncesi konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Hanım eller, dendiği zaman, hanımın elinin değdiği her yer güzel ve mutlu olur, oraya mutluluk götürür. Çünkü siz kendiniz mutlusunuz. Siz sevgi dolu olduğunuz için, mutlu olduğunuz için, elinizin dokunduğu her şey güzel olur. Yani resimden, çizimden tutun da aklınıza ne geliyorsa, hepsi harika. Ben özellikle huzurlarınızda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Bey'e ve ekibine canıgönülden teşekkür ediyorum. Velilerimizin de böyle güzel projelerde yer alması bir değerdir. Siz de katıldınız, destek oldunuz, emek verdiniz. Emeğinize, yüreğinize, kalbinize, gönlünüze sağlık. Allah, gönlünüze ve kalbinize sevgiyi ve saygıyı asla azaltmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kaydetti.

"Şehitkamil Belediyesi bizim en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi"

Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal ise, "Bugün yine Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu çok güzel bir serginin açılışını gerçekleştireceğiz. Halk Eğitim Merkezleri olarak çalışmaktayız. Fakat bizim çok büyük paydaşlarımız var. Şehitkamil Belediyesi de bizim en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi. Özellikle kurs merkezleriyle bize çok büyük bir destek veriyor. Bizim yaklaşık olarak 3 bin 700 kurs çeşitliliğimiz var. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda, bu kursları açmaktayız. Şehitkamil Belediyesinin de bugün yaklaşık 27 aile merkezindeki çalışmaların sonucu olan bir serginin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Ben hem sizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı hem bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sergimizin açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, AK Parti Şehitkamil ilçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç daha sonra sergideki ürünleri inceledi. - GAZİANTEP