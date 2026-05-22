TCMB mayıs ayı "Hanehalkı Beklenti Anketi"ni yayımladı

TCMB verilerine göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi mayısta yüzde 49,51’e düşerken, en fazla fiyat artışı beklenen ürün grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 89 hane halkı tarafından yanıtlanan mayıs ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 2,05 puan azalarak yüzde 49,51 seviyesinde gerçekleşti.

Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,9'a çıktı.

Gelecek 12 ay sonuna ilişkin konut fiyat artışı beklentisi bir önceki aya göre 1,28 puan azalarak yüzde 33,95'e geriledi. Aynı döneme ilişkin dolar kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 0,41 lira artarak 52,53 lira oldu.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 48,3'e düştü. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
